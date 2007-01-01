Калужане могут почувствовать на себе магнитную бурю высшего пятого уровня

На ближайшие два дня сформирован крайне неблагоприятный геомагнитный прогноз.

Об этом 10 октября сообщает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

Из-за вчерашней вспышки на солнце произошел скоростной выброс плазмы, который придет к Земле уже сегодня, и возможно уже к середине дня.

- Сегодня возможен повтор бурь высшего 5 уровня, сравнимых с событиями мая этого года, - говорится в комментарии организации.

Однако несмотря на это наиболее вероятный сценарий развития событий немного оптимистичнее.

- Наиболее вероятная ветвь дерева сценариев, которая в итоге выдана в мире в виде оповещения, предполагает бури уровня 4 с продолжительностью до 3 суток. Приход плазмы возможен, начиная с 11 часов по московскому времени, – сказали в Лаборатории.