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Калужане могут почувствовать на себе магнитную бурю высшего пятого уровня

На ближайшие два дня сформирован крайне неблагоприятный геомагнитный прогноз.
Анастасия Каторгина
10:41 сегодня
0 626
Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ
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Об этом 10 октября сообщает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

Из-за вчерашней вспышки на солнце произошел скоростной выброс плазмы, который придет к Земле уже сегодня, и возможно уже к середине дня.

- Сегодня возможен повтор бурь высшего 5 уровня, сравнимых с событиями мая этого года, - говорится в комментарии организации.

Однако несмотря на это наиболее вероятный сценарий развития событий немного оптимистичнее.

- Наиболее вероятная ветвь дерева сценариев, которая в итоге выдана в мире в виде оповещения, предполагает бури уровня 4 с продолжительностью до 3 суток. Приход плазмы возможен, начиная с 11 часов по московскому времени, – сказали в Лаборатории.

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Лента комментариев
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

1812 - город Боровск жестоко пострадал от наступления французов во время Отечественной войны 1812 года. 10 октября французские войска заняли город

...
Общество
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10:18 сегодня
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Дмитрий Сергеевич

Надо просто перенести его ближе к арке, этот переход и всё, а тут убрать...

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Авто и транспорт
В Калуге просят установить светофор рядом с Каменным мостом
10:10 сегодня
2 1848
Александр Митюрников

Светофор с кнопкой, и будет нормально. А где Сквер мира у ХXI можно и убрать. До Плеханова 150 метров дойти.

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В Калуге просят ликвидировать пешеходный переход к скверу Мира
09:57 сегодня
23 14872
Булкин

Был разогнан и разорён..

...
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10 октября Боровск заняли французы
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АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

1798 – «10 ч(исла) был пожар, и с сего дня стали великие морозы». (Из записок купца Губкина)

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09:25 сегодня
11 5175
mik27

русский мир

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09:18 сегодня
1 1760
Роман Прохоров

Потому что. Потому что непонятно, зачем городу 100500 спортивных объектов, если бегать надо в центре, перекрывая и так небогатую инфраструктуру. Чем Сокол не угодил, Анненки, у Метро стадион и т.д.? Я скажу чем. Потому что эти события интересны от силы 2-3% населения, и никто туда не пойдет и не поедет. А тут с доставкой на дом. И всех мимокрокодилов запишем в участников и зрителей. Та же история с этим колхозом посреди города, именуемыми "ярмаркой". Сетевые магазины в каждом доме, вот негде колбасы купить.

...
Авто и транспорт
В Калуге просят ликвидировать пешеходный переход к скверу Мира
08:54 сегодня
23 14872
Alexandr Seva

Чиновники! Я понимаю, что конец года как и зима для коммунальщиков наступил неожиданно и это значит, что нужно доосваивать выделенный бюджет, но это не должно идти в разрез со здравым смыслом. Со здравым смыслом у нас тяжело, деревья попилены все подряд, разметку нанесли везде в том числе на единственных въездах и выездах из дворов. Недавно после каменного моста нарисовали пеш.переход, давайте и туда ткнем светофор на всякий случай. А почему нет? Светофор стоит 12-15 к примерно, с вашей накруткой за работы и чтобы никого не обидеть будет стоит 100к. 🤑

...
Авто и транспорт
В Калуге просят установить светофор рядом с Каменным мостом
08:26 сегодня
2 1848
Pro Fun

Кликбейт такой беспощадный 🤮

...
Авто и транспорт
В Калуге лишение прав на полтора года грозит водителям, которые будут скрывать номера
21:47 09.10
1 2820
harier

Пробовали же так уже делать на Кирова-Московская. Калужские водятлы завыли, что им так неудобно и светофор перенастроили обратно. Теперь ноют, что им переходы вообще неудобны. Потом еще о чем-нибудь ныть начнут... Калужские водятлы - они такие ))

...
Авто и транспорт
В Калуге просят ликвидировать пешеходный переход к скверу Мира
21:29 09.10
23 14872
Афиша
Стендап, творческий вечер, Гала-концерт и Шоу под дождем: что покажут калужанам в ближайшие дни
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