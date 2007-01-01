В Калуге установили бюст адмирала Федора Ушакова

На днях он появился во дворе Покровского храма на улице Марата.

Территорию вокруг памятника еще приводят в порядок. Открытие намечено на следующую неделю.

На табличке, установленной на постаменте, указано, что бюст подарил руководитель проекта «Аллея Российской Славы» Михаил Сердюков.

С Калугой Ушаков не был связан. В конце XVIII века он прославился на русско-турецкой войне.

В 2001 году РПЦ причислила Ушакова к лику святых.