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Общество

В Калуге установили нового космонавтика

Дмитрий Ивьев
08:30 сегодня
0 660
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В среду, 9 октября, он появился возле гостиницы на улице Салтыкова-Щедрина.

Это космонавтик-турист.

Бронзовая фигурка стала 21-й подобной в городе.

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Лента комментариев
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

1812 - город Боровск жестоко пострадал от наступления французов во время Отечественной войны 1812 года. 10 октября французские войска заняли город

...
Общество
10 октября Боровск заняли французы
10:18 сегодня
11 5175
Дмитрий Сергеевич

Надо просто перенести его ближе к арке, этот переход и всё, а тут убрать...

...
Авто и транспорт
В Калуге просят установить светофор рядом с Каменным мостом
10:10 сегодня
2 1848
Александр Митюрников

Светофор с кнопкой, и будет нормально. А где Сквер мира у ХXI можно и убрать. До Плеханова 150 метров дойти.

...
Авто и транспорт
В Калуге просят ликвидировать пешеходный переход к скверу Мира
09:57 сегодня
23 14872
Булкин

Был разогнан и разорён..

...
Общество
10 октября Боровск заняли французы
09:25 сегодня
11 5175
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

1798 – «10 ч(исла) был пожар, и с сего дня стали великие морозы». (Из записок купца Губкина)

...
Общество
10 октября Боровск заняли французы
09:25 сегодня
11 5175
mik27

русский мир

...
Авто и транспорт
В Калуге убрали светофор в Пучково: теперь люди идут километр до перехода или бегают через трассу
09:18 сегодня
1 1760
Роман Прохоров

Потому что. Потому что непонятно, зачем городу 100500 спортивных объектов, если бегать надо в центре, перекрывая и так небогатую инфраструктуру. Чем Сокол не угодил, Анненки, у Метро стадион и т.д.? Я скажу чем. Потому что эти события интересны от силы 2-3% населения, и никто туда не пойдет и не поедет. А тут с доставкой на дом. И всех мимокрокодилов запишем в участников и зрителей. Та же история с этим колхозом посреди города, именуемыми "ярмаркой". Сетевые магазины в каждом доме, вот негде колбасы купить.

...
Авто и транспорт
В Калуге просят ликвидировать пешеходный переход к скверу Мира
08:54 сегодня
23 14872
Alexandr Seva

Чиновники! Я понимаю, что конец года как и зима для коммунальщиков наступил неожиданно и это значит, что нужно доосваивать выделенный бюджет, но это не должно идти в разрез со здравым смыслом. Со здравым смыслом у нас тяжело, деревья попилены все подряд, разметку нанесли везде в том числе на единственных въездах и выездах из дворов. Недавно после каменного моста нарисовали пеш.переход, давайте и туда ткнем светофор на всякий случай. А почему нет? Светофор стоит 12-15 к примерно, с вашей накруткой за работы и чтобы никого не обидеть будет стоит 100к. 🤑

...
Авто и транспорт
В Калуге просят установить светофор рядом с Каменным мостом
08:26 сегодня
2 1848
Pro Fun

Кликбейт такой беспощадный 🤮

...
Авто и транспорт
В Калуге лишение прав на полтора года грозит водителям, которые будут скрывать номера
21:47 09.10
1 2820
harier

Пробовали же так уже делать на Кирова-Московская. Калужские водятлы завыли, что им так неудобно и светофор перенастроили обратно. Теперь ноют, что им переходы вообще неудобны. Потом еще о чем-нибудь ныть начнут... Калужские водятлы - они такие ))

...
Авто и транспорт
В Калуге просят ликвидировать пешеходный переход к скверу Мира
21:29 09.10
23 14872
Афиша
Стендап, творческий вечер, Гала-концерт и Шоу под дождем: что покажут калужанам в ближайшие дни
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