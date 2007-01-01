Трудовая династия калужан представляет ФЭИ на выставке в Москве

Почти вся семья братьев Андрея и Сергея Журиных работала в Физико-энергетическом институте в Обнинске. Их история представлена на мультимедийной выставке на ВДНХ в Москве.

Об этом рассказали 9 октября в региональном Минтруда.

Андрей Журин работает в ФЭИ около 35 лет. По ходу карьеры дорос до восьмого по счету начальника АЭС.

- Вся жизнь нашей семьи связана с ФЭИ, - рассказал он. - Старшая сестра мамы работала в институте с 1954 года — даты пуска атомной электростанции, поэтому разговоры о станции я слышал с детства. Неудивительно, что я пришёл на работу именно сюда. Мама и отец работали здесь, все четверо родных братьев и сестёр мамы отработали в ФЭИ по 30-40 с лишним лет.

Сергей Журин работает в ФЭИ более 40 лет. Сейчас является начальником комплекса горячей лаборатории.

Общий же стаж семьи Журиных в ФЭИ насчитывает примерно 300 лет. В нынешнем году семья выиграла региональный этап Всероссийского фестиваля-конкурса «Семья года-2024» в рамках нацпроекта «Демография» в номинации «Трудовая династия».