Геннадий Новосельцев провел прием граждан в Жиздре

9 октября председатель Законодательного Собрания Геннадий Новосельцев провел прием граждан в Общественной приемной партии «Единая Россия» в Жиздринском районе.

Первым прозвучал вопрос строительства очистных сооружений в районном центре. Проектно-сметная документация уже готова. Объект включат в Народную программу. Предполагается, что средства на строительство можно будет выделить за счет списания двух третей бюджетных кредитов Калужской области.

- Эти деньги мы можем оставить у себя, и на них провести модернизацию коммунальной инфраструктуры. Те объекты, на которые есть проекты, в ближайшее время будут построены. Сумма большая – на следующий год это порядка 3 млрд рублей. И мы сможем решить самые насущные вопросы жилищно-коммунального хозяйства для небольших населенных пунктов, - подчеркнул Геннадий Новосельцев.

Значим для Жиздры и вопрос ограничения скоростного режима на улице Шмидта. По ней проходит областная дорога Жиздра – Людиново.

- Безусловно, имеет смысл снизить здесь скоростной режим хотя бы до 40 км/ч. Потому что разрешенная скорость в 60 км/ч позволяет ехать и на 20 км/ч быстрее. Уже установленная здесь камера будет фиксировать нарушения. Направим обращение министру дорожного хозяйства, опираясь на решение вашей комиссии по безопасности дорожного движения, - ответил Геннадий Новосельцев.

Попросили председателя помочь и с обустройством тротуара на одном из участков упомянутой улицы.

- Мы формируем программу наказов 2025-2030. Если вы не сделаете тротуар своими силами в 2025 году, то обозначьте конкретные сроки, которые мы зафиксируем в Народной программе и поможем с финансированием, - сказал Геннадий Новосельцев, обращаясь к главе администрации района Александру Барыбину.

Беспокоит жителей одного из домов по улице Шмидта и низкое давление в сетях водоснабжения. С просьбой помочь разобраться в этой проблеме Геннадий Новосельцев обратится в адрес генерального директора «Калугаоблводоканала» Юрия Петрушина.

На ряде улиц районного центра требуется замена ламп уличного освещения. Ежегодно из местного бюджета на эти цели выделяется около 500 тысяч рублей. В этом году в городе уже установлено 18 новых светильников, заменено 82 вышедших из строя.

- Если у района нет возможности выделять средства в большем объеме, то надо составить график работ, чтобы было понимание, в каком году что будет делаться. Также нужно активнее использовать другие механизмы – например, программу инициативного бюджетирования. Мы по ней в следующем году планируем увеличить финансирование, - рассказал Геннадий Новосельцев.

В Комсомольском сквере города Жиздры местные жители попросили установить детскую площадку. Решить эту задачу также можно путем участия в программе инициативного бюджетирования. Увеличит шансы на победу проекта в областном конкурсе создание ТОС.

- Нужен кто-то активный, кто все это организует, - подытожил Геннадий Новосельцев.

Прозвучал на приеме и частный вопрос, касающийся расчета трудового стажа. В его решении также будет оказано содействие.