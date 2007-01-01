В Калуге стартовала акция «Финансовая безопасность в цифровом мире»

Она началась в школе №29 в среду, 9 октября, с участием губернатора области Владислава Шапши.

Шапша рассказал в своем телеграме, что поделился со школьниками лайфхаком, как противостоять атаке киберпреступников.

- Но мошеннических схем очень много, - подчеркнул глава региона. - Чтобы максимально обезопасить себя, нужны системные знания.

В прошлом году в подобной акции приняло участие около 12 тысяч школьников из 70 регионов.

- По статистике 9 из 10 молодых людей сталкивались со случаями мошенничества. Большинство ребят в зале это подтвердили, - отметил Шапша. - Акция научит ребят контролировать всё, что связано с финансами, не дать обмануть себя. Этому их обучат представители банковского сектора, эксперты. Уверен, своими знаниями дети поделятся с родителями, бабушками и дедушками, друзьями.