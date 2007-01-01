+6...+7 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество В Калуге создали научно-производственный центр по беспилотникам
Общество

В Калуге создали научно-производственный центр по беспилотникам

Он называется «Колыбель БАС».
Дмитрий Ивьев
14:40 сегодня
0 1182
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Учредительные документы подписаны 9 октября, сообщили в региональном министерстве цифрового развития.

Ожидается, что уже в ближайшее время резидентами центра станут более 10 калужских компаний.

НПЦ будет заниматься разработкой и производством беспилотников, а также средств обнаружения БПЛА.

По стране хотят создать 48 таких центров.

Новости по тегу
калужская область
Лента настроения
4 оценили
50%
0%
0%
25%
25%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
Лента комментариев
mrTJohn

Что так быстро. Ещё даже снег не лёг.

...
Авто и транспорт
В Людиново ограничили движение из-за асфальтирования дорог
13:10 сегодня
1 1508
октябрёнок

взрослеть, это нормально?

...
Недвижимость и ЖКХ
Часть Кирова осталась без воды
12:58 сегодня
2 1608
ILR

И действительно - что пристали к нищебродам из большого здания?...😬

...
Авто и транспорт
В Калуге парковка на Старом Торге останется бесплатной
12:52 сегодня
3 3802
октябрёнок

златка эта, если не дура,

...
Благоустройство
В Калуге начали пилить деревья на улице Рылеева
12:48 сегодня
7 2618
октябрёнок

по вопросу всех технических процедур, опрессовка труб отопления по городу выполнена в полном объеме,

...
Недвижимость и ЖКХ
Жителей Калуги предупредили о проблемах с водой
12:45 сегодня
2 3482
Белый Орёл

Платье, неужели?

...
Благоустройство
В Калуге начали пилить деревья на улице Рылеева
12:41 сегодня
7 2618
октябрёнок

некоторые мажинки буквально выдавливают пешеходов с переходов, подъезжают чуть ли не до касания и стремятся показать, что не собираются останавливаться. а видео за такое наказывает?

...
Авто и транспорт
В Калуге просят ликвидировать пешеходный переход к скверу Мира
12:39 сегодня
15 10178
Белый Орёл

Интересно, а водя людям не нужна?

...
Недвижимость и ЖКХ
Жителей Калуги предупредили о проблемах с водой
12:39 сегодня
2 3482
RudeBoy

Это уже давно придумано:

...
Благоустройство
В Калуге начали пилить деревья на улице Рылеева
12:22 сегодня
7 2618
RudeBoy

И так уже дорогу фиг перейдешь.

...
Авто и транспорт
В Калуге просят ликвидировать пешеходный переход к скверу Мира
12:19 сегодня
15 10178
Афиша
Стендап, творческий вечер, Гала-концерт и Шоу под дождем: что покажут калужанам в ближайшие дни
Новости компаний
eyJpdiI6ImNHbW44TEUyY0RnZE56ODBlQVBzVGc9PSIsInZhbHVlIjoicDJWejNtNGhKQkxJV3NyMzRCdmcrb21qdFdXRk5wYngvbXV2QW5WWUVnUUhWWHZlR0tFaXV2MlNOT2ZVSDZjUGQ5Q2JtR2FVLzlvbXlRekUzYzI2cHhqQnBrdDg4SHlHOUlodmxKYjc2aEpXajdXZ1BkVnZPd0c5VE9lVFJhR3NFbVB0UC9WMGhUd1hDRVhpSmxEVUdrZlhXTXBUaHgyU2xGZlFLdlBNbXBKSmcvS216eEh3TmF0N1BJUGprWVZ2K0JoY081cU90QnZiVXBTVXFBZmxVdlA3dWUvNDloZzlvUUVSeWVZTG9OeDltSjdKeVh2SnlLR2RuZWkvR1VIcG5teFQ0S2NYUVNCV2x2ZDB5U3A1TlhzRmNGRVJxTytiTWR6aDdMYXo5ZG13YjMzSlVnQVZMemFRVWpxTitRRXpmNENuUU9iU0kzVzBXZk55ZkppMGhyL0hBZjA4VmpJU3dMV3pLK3ZlUHY3S29MTkp5c2c0emtUWGYxQTFTT2JtdlhDMWJITEZ6b2FJRFRSOG5QM0l6ZDJPKzVDUkdLTm92VTVkVWswN1hOR09iSW1QWWpHeTJUZlRZZE1EOVY4QzFiOU9IaTYrWkJJeGJzZlY4bjV4VkJ5RDBZdnpOc2dZdkQvSnIxQnJ5UGFTNEUxbDdhdDRGanNMR05mYW4rZnNXQTFTeDdJS1ZoQ2c3ZG5rODZHV0tsZ294TmJzNXZ2Q25QYy9ZRTdFQllpaWQ3QlRIZGh6R2VkZGZUQ2lVZWhlNUZNL1N6N09ETVdPck9GWlEzdTIzV2k2TVQvL3NYQWsxVkJxR0lnY3p0V2ZwZy8zcHVWTUxhSmZzd2lRcnEyaCIsIm1hYyI6ImY4MDFkM2MwMzVjMzRhMTBkNWIxMDAwNjVhMTgxYWMwYzU5ODcwYjE5Mjc1NjU5YzVkOGMyMTQ1MTgwMmIyZGUiLCJ0YWciOiIifQ==
eyJpdiI6InpudlVvc2tDUVo1SmZtVjJsRWxqWWc9PSIsInZhbHVlIjoibWwrSld2UkkxOVdTMVp0REZKeE5yRHZ4MTFvMlRIaTRrcUxlRkxtUkxaREdxR01BUkJ0a0F0TDVtOVF3SFZtRUdwVkluaGFDU2YrMys4bWk5dzhvL3lLcFdoeVF2bTQ4L0VLZHF3QUUyZ1hLRFdGZ01iMXN2eTNNby9sUEdzSUcwVThBZi9FTWxUTjdKMmRxQTBZcnFXTGszM1I3Ni9ZTTk3UVY3N040U1V2amw4bEdsRXRIZzhVYVFkZTRiNjJMWlNxSWtpNnBsc2hKays1b21BcXJWVFRYK1drMWxaSTRGYytuVGZud25sclVac0NFSTlrV1BWcjdYcWw0eDhzazZxT3BSajFuUVZ3bWgvWjBlajUzZ09USFUwcDB6aDZzbllWWFlkcWp6QVd5M3lmYlJ1TktlaWhLT09tM3JCcEV6eVI3Z2JlNnhSUXNTYmoxN1VWVTVScFcvalhETTJoU3JHNGkzZ1ZPRlNqRDExQmdjSkhoUlpnU0ZsTzI2V1F0NFprT2dGdFFURDFPYWFHU1hFU29KQkhQZWhlcy9IeW9BT014RTA2TjJsb0Z4dVhXNmxGeGtjT3FGRStRQnNJYiIsIm1hYyI6IjllNDE1YjRmNWY3YjRkZjYxOWI3Yzc4NGJjNmI5Njg2MzljZWI1MjlmZmEwM2M5NzNmY2M1ZTVlY2FmYjdmMmYiLCJ0YWciOiIifQ==
18+