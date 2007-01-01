В Калуге создали научно-производственный центр по беспилотникам

Он называется «Колыбель БАС».

Учредительные документы подписаны 9 октября, сообщили в региональном министерстве цифрового развития.

Ожидается, что уже в ближайшее время резидентами центра станут более 10 калужских компаний.

НПЦ будет заниматься разработкой и производством беспилотников, а также средств обнаружения БПЛА.

По стране хотят создать 48 таких центров.