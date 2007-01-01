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Общество

79 калужан поучаствуют в четвертом сезоне Знание.Премия

По количеству заявок наш регион стал 11 в ЦФО и 66 в стране, сообщили 9 октября в правительстве области.
Дмитрий Ивьев
14:23 сегодня
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Среди калужских инициатив отмечены книга «КУЛЬТ ПОЭТА. Владимир Маяковский в предметах коллекционирования» и экологический проект «Мы разделяем».

Как рассказал гендиректор общества «Знание» Максим Древаль, в конкурсе участвуют люди разных поколений. Самому молодому – 12 лет, самому опытному – 87.

Заседание совета состоится в ноябре.

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Лента комментариев
mrTJohn

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