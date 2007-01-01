79 калужан поучаствуют в четвертом сезоне Знание.Премия
По количеству заявок наш регион стал 11 в ЦФО и 66 в стране, сообщили 9 октября в правительстве области.
Среди калужских инициатив отмечены книга «КУЛЬТ ПОЭТА. Владимир Маяковский в предметах коллекционирования» и экологический проект «Мы разделяем».
Как рассказал гендиректор общества «Знание» Максим Древаль, в конкурсе участвуют люди разных поколений. Самому молодому – 12 лет, самому опытному – 87.
Заседание совета состоится в ноябре.
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