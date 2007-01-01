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79 калужан поучаствуют в четвертом сезоне Знание.Премия

Дмитрий Ивьев

По количеству заявок наш регион стал 11 в ЦФО и 66 в стране, сообщили 9 октября в правительстве области.

Дмитрий Ивьев 644 Читайте KP40.RU: Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники