В Калужской области увеличится количество АЗС с онлайн постоплатой
Это делается для ускорения обслуживания водителей.
Сейчас такой способ оплаты работает примерно на 20% АЗС сети в разных регионах.
Для заправки до полного бака следует установить раздаточный кран в бак автомобиля и нажать рычаг – топливо зальется до отсечки. При заправке на сумму или определенный литраж необходимо остановить заправку на нужной сумме или объеме, отжав рычаг пистолета или же предварительно ввести необходимые параметры на панели колонки. После окончания заправки и возвращения пистолета в колонку можно выбрать удобный способ оплаты - в мобильном приложении, через оператора или кассу самообслуживания.
Неправильная обрезка дереаьев привела к тому что деревья засохли. Деревья скрывали фасады домов. Теперь город реально как мёртвый. Деревьев нет, фасады в ужасном состоянии, зелёные зоны не приведены в порядок. Покос травы был один раз в этом году. А в некоторых местах 0 (например у красного креста на Луначарского, почему нельзя сделать зелёную зону с лавками и фонариками рядом с больницей, а не побитый жизнью газон....
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