В Калужской области увеличится количество АЗС с онлайн постоплатой

До конца года мобильное приложение сети АЗС «Газпромнефть» переходит на систему постоплаты топлива, при которой сначала заправляют автомобиль, а потом оплачивают онлайн, сообщили в компании

Это делается для ускорения обслуживания водителей.

Сейчас такой способ оплаты работает примерно на 20% АЗС сети в разных регионах.

Для заправки до полного бака следует установить раздаточный кран в бак автомобиля и нажать рычаг – топливо зальется до отсечки. При заправке на сумму или определенный литраж необходимо остановить заправку на нужной сумме или объеме, отжав рычаг пистолета или же предварительно ввести необходимые параметры на панели колонки. После окончания заправки и возвращения пистолета в колонку можно выбрать удобный способ оплаты - в мобильном приложении, через оператора или кассу самообслуживания.