В Калуге полиция устроит рейды по тонировке

Профилактическое мероприятие «Чистое стекло» проведут в среду, 9 октября.

Об этом сообщила полиция.

- В темное время суток тонированные стекла значительно ухудшают видимость для водителя, что может стать причиной дорожно-транспортных происшествий, - говорится в комментарии ведомства.

Также МВД напомнило, что за управление транспортом, на котором установлены стекла, светопропускание которых не соответствует установленным требованиям, водителя могут оштрафовать на 500 рублей.

Помимо этого, полиция требует снять тонировку в установленные сроки.

Если этого не сделать, то нарушителя ждет штраф от 2000 до 4000 рублей, либо административный арест до 15 суток или обязательные работы на срок от 40 до 120 часов.