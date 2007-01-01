Почему тепло дать – это не свет включить?

С понедельника, 7 октября, в Калуге официально начался отопительный сезон, тепло подается в жилые дома.

Узнав о том, что глава региона поручил включить тепло в жилые дома, многие стали возмущаться холодом в квартирах уже со вторника.

Почему нельзя «одним щелчком» запустить систему теплоснабжения?

Разбираемся в нюансах.

Опережая норматив

Официально запуск систем теплоснабжения в жилые дома производится, если в течение пяти суток средняя суточная температура наружного воздуха составляет +8 градусов Цельсия.

Нынешней осенью начало отопительного сезона состоялось с опережением графика. Губернатор области пошел навстречу многочисленным жалобам жителей региона о холоде и сырости в домах и квартирах. Старт был назначен на понедельник, 7 октября.

Как нам удалось выяснить, для коммунальных служб Калуги это решение главы региона не стало громом среди ясного неба. По словам начальника управления ЖКХ Калуги Михаила Вишнякова, все необходимые предварительные работы были проведены.

Более того, еще летом, когда в городе шли масштабные, звучало даже определение «беспрецедентные», работы по замене коммунальных сетей, практически все подрядчики клятвенно уверяли городского голову Калуги: «Не волнуйтесь, тепло дадим, когда будет нужно».

Фальстарта не было

Так оно, собственно, и произошло. Наполнять системы теплоснабжения стали сразу после поручения губернатора. Однако, сделать так, чтобы сразу все квартиры стали теплыми невозможно физически. Для этого дается определенный отрезок времени. Опять же, по нормативу, он определен в две недели, но Дмитрий Денисов сократил его до одной.

- В эти сроки постараемся уложиться, но по опыту предыдущих лет, всё равно это занимает определенное время, это очень сложная технологическая процедура, - объясняет начальник управления ЖКХ Калуги Михаил ВИШНЯКОВ. - Это не свет включить.

Больше всего жалоб сейчас поступает от жителей, чьи дома подключены к котельной КТЗ.

- Котельная эта запустилась, - заверил Михаил Вишняков. - Буквально сегодня (в среду, 9 октября. Ред) утром беседовал с персоналом котельной. Она работает сейчас согласно плану. Постепенное включение домов позволяет набрать ту мощность и тот объём, который выдаёт котельная турбинного завода. Для того, чтобы в дальнейшем в полной мере выдавать тепловую мощность именно потребителям.

В этом ответе чиновника главное – включение домов.

Мяч на стороне УК

Мало запустить котельную и подать горячую воду по трубам к домам. Важно, чтобы все дома приняли это тепло. А здесь уже поле деятельности управляющих компаний. Именно поэтому случаются, зачастую, задержки. Котельные работают в зависимости от объема потребления, то есть скорость нагрева батарей в квартирах напрямую зависит от того, как споро сантехники УК откроют вентили в домах, проведут целый ряд необходимых процедур.

- С каждой управляющей компанией сам лично беседовал и проговаривали тот момент при начале запуска отопительного сезона, - поясняет начальник управления ЖКХ Калуги. - Все знают прекрасно, но одномоментно УК не может выделить такого большого количества сотрудников, чтобы сразу все дома открыть.

Дом за домом сотрудники УК обходят и запускают тепло. Если в каком-то доме процесс включения затянулся, то обращаться нужно именно в УК, а при игнорировании обращений – идти напрямую в ГЖИ. Именно госжилинспекция имеет возможность пересмотреть лицензию УК.

Чтоб два раза не закапывать

Много жалоб от горожан и по поводу разрытых траншей во дворах. Как выяснилось далеко не всегда новенькие трубы не закапывают из-за нехватки рабочей силы.

- Процесс запуска новых тепловых сетей очень трудоемок, - говорит Михаил Вишняков. – Даже свежие трубы могут дать течь на стыках при опрессовки системы. Так, например, произошло в детском садике «Огонек». Сегодня там уже тепло. С 6-го числа уже подаётся теплоноситель. Сам выезжал лично, беседовал с заведующей детского садика, В группах поддерживается нормативная температура.

Подобное может произойти и в любом другом месте. Если мы заранее закопаем трубы, то в случае протечки при пуске, придется снова их раскапывать – а это дополнительное время. Оперативнее будет проверить всю систему при открытых сетях и потом быстро их закопать.

Кстати, проблем с землекопами не будет. Городские власти заключили дополнительные контракты с подрядчиками. Так что до конца октября, как заверил Михаил Вишняков, все окопы в Калуге будут ликвидированы.

Поменяли, но не все

Несмотря на то, что нынешние летние коммунальные работы называют беспрецедентными, старых, изношенных сетей остается достаточно много. И как они поведут себя при подаче воды никому не известно. Поэтому, увы, аварийные ситуации в момент начала отопительного сезона неизбежное зло.

Кстати, в 2023 году в Калуге поменяли коммунальные сети на трех объектах и за весь прошлый отопительный сезон там не было зафиксировано ни одной аварии. Этим летом заменили 19 километров в двухтрубном исполнении, и по словам начальника управления ЖКХ, на этих территориях проблем не должно возникать в течение десятков лет.