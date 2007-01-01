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Владислав Шапша вручил государственные награды

Церемония прошла 9 октября в Калуге.
Дмитрий Ивьев
12:29 сегодня
0 766
Фото: правительство Калужской области.
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- В этом году Калужской области исполнилось 80 лет, - прокомментировал губернатор. - В юбилейный год особенно приятно отмечать заслуги земляков, которые верой и правдой служат своей стране и малой родине. В числе награжденных военнослужащие, медики, работники в сфере молодежной политики, сельского хозяйства, местных органов власти. 

В частности, Шапша отметил Ивана Головида, который удостоен Знака отличия «За наставничество». Он работает в Центре постинтернатного сопровождения «Расправь крылья» и помогает выпускникам детских домов и школ-интернатов.

Среди награжденных также сотрудники нескольких калужских заводов.

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Лента комментариев
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