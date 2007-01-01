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Общество

Дорогу в Жиздре отремонтировали после вмешательства прокуратуры

Районное надзорное ведомство провело проверку.
Анастасия Каторгина
11:33 сегодня
0 534
Прокуратура Калужской области
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Оказалось, что дорога по улице Милехина и участок по Молодежной не соответствовали требованиям безопасности. Там были колеи, ямы и нарушение профиля дорожного полотна.

Прокуратура внесла в администрацию представление. В итоге дороги отремонтировали.

9 октября об этом проинформировала региональная прокуратура.

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Лента комментариев
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