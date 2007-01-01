Владислав Шапша наградил медалью федерального инспектора по Калужской области

Игорь Князев отмечен медалью «За особые заслуги перед Калужской областью», сообщил калужский губернатор 8 октября.

Главный федеральный инспектор по нашему региону уходит на пенсию. На следующей неделе ему исполнится 65 лет.

Шапша рассказал, что сотрудничество с Князевым пришлась на сложные времена. Он работал в регионе с 2019 года. Однако все поставленные задачи были выполнены.