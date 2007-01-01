Владислав Шапша наградил медалью федерального инспектора по Калужской области
Игорь Князев отмечен медалью «За особые заслуги перед Калужской областью», сообщил калужский губернатор 8 октября.
Главный федеральный инспектор по нашему региону уходит на пенсию. На следующей неделе ему исполнится 65 лет.
Шапша рассказал, что сотрудничество с Князевым пришлась на сложные времена. Он работал в регионе с 2019 года. Однако все поставленные задачи были выполнены.
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