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Общество

Владислав Шапша наградил медалью федерального инспектора по Калужской области

Игорь Князев отмечен медалью «За особые заслуги перед Калужской областью», сообщил калужский губернатор 8 октября.
Дмитрий Ивьев
09:50 сегодня
0 606
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Главный федеральный инспектор по нашему региону уходит на пенсию. На следующей неделе ему исполнится 65 лет.

Шапша рассказал, что сотрудничество с Князевым пришлась на сложные времена. Он работал в регионе с 2019 года. Однако все поставленные задачи были выполнены.

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калужская область
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Лента комментариев
RudeBoy

Это уже давно придумано:

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5 1694
RudeBoy

И так уже дорогу фиг перейдешь.

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-Вчера котов златок душили-душили..

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Ну естественно сами себе ни-ни, только всем остальным

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habitant

"подземный переход был бы очень кстати"

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Белый Орёл

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Shurez

А настроить светофоры, как в Москве, отдельно идут пешеходы, отдельно - едет поток машин?

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