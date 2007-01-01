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Новость дня Общество

Мошенники создали фейковую страницу главы администрации Малоярославецкого района

С профиля Вячеслава Парфенова рассылаются сообщения с разными просьбами.
Анастасия Каторгина
11:05 сегодня
0 852
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Чиновник призвал не верить этому.

- Будьте бдительны, с фейковой страницы, созданной мошенниками, с моим именем, фамилией и моей фотографией в профиле, рассылаются сообщения с разными просьбами! – написал 9 октября Парфенов в своем телеграм-канале.

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Лента комментариев
RudeBoy

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