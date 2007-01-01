6000 калужанок сдали биоматериалы для лекарств по сохранению беременности
Женщины стали донорами ХГЧ, рассказали 8 октября в пресс-службе правительства.
Биоматериалы будут использовать для производства препаратов, которые помогают другим женщинам сохранять беременность.
7 октября во Всероссийский день беременных благодарности вручили 10 калужанкам-донорам.
Как рассказал генеральный директор ФГУП «Эндофарм» Михаил Фонарев, в России уже больше 80 000 доноров ХГЧ.
Пункты сбора биоматериала расположены в 116 лечебно-профилактических учреждениях в восьми регионах.
Лента настроения
Партнёрские новости
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
Лента комментариев
Афиша