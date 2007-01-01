6000 калужанок сдали биоматериалы для лекарств по сохранению беременности

Женщины стали донорами ХГЧ, рассказали 8 октября в пресс-службе правительства.

Биоматериалы будут использовать для производства препаратов, которые помогают другим женщинам сохранять беременность.

7 октября во Всероссийский день беременных благодарности вручили 10 калужанкам-донорам.

Как рассказал генеральный директор ФГУП «Эндофарм» Михаил Фонарев, в России уже больше 80 000 доноров ХГЧ.

Пункты сбора биоматериала расположены в 116 лечебно-профилактических учреждениях в восьми регионах.