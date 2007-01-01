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Общество

6000 калужанок сдали биоматериалы для лекарств по сохранению беременности

Женщины стали донорами ХГЧ, рассказали 8 октября в пресс-службе правительства.
Дмитрий Ивьев
09:23 сегодня
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Биоматериалы будут использовать для производства препаратов, которые помогают другим женщинам сохранять беременность.

7 октября во Всероссийский день беременных благодарности вручили 10 калужанкам-донорам.

Как рассказал генеральный директор ФГУП «Эндофарм» Михаил Фонарев, в России уже больше 80 000 доноров ХГЧ.

Пункты сбора биоматериала расположены в 116 лечебно-профилактических учреждениях в восьми регионах.

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RudeBoy

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И так уже дорогу фиг перейдешь.

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-Вчера котов златок душили-душили..

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Ну естественно сами себе ни-ни, только всем остальным

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