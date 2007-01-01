В Людиново для школьников организовали занятия по туризму
Проект «Успех каждого ребенка» реализуется в школе № 12 в рамках нацпроекта «Образования», рассказали 8 октября в правительстве региона.
На днях у учеников третьего класса проходило практическое занятие по спортивному туризму.
Школам выделили специальное снаряжение.
Как отметил директор школы №12 Олег Беззубов, занятия помогут расширить кругозор детей.
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