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Общество

В Людиново для школьников организовали занятия по туризму

Проект «Успех каждого ребенка» реализуется в школе № 12 в рамках нацпроекта «Образования», рассказали 8 октября в правительстве региона.
Дмитрий Ивьев
08:26 сегодня
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На днях у учеников третьего класса проходило практическое занятие по спортивному туризму.

Школам выделили специальное снаряжение.

Как отметил директор школы №12 Олег Беззубов, занятия помогут расширить кругозор детей.

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Лента комментариев
RudeBoy

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