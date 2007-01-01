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Общество

Калужане стали третьими на IX Спартакиаде пенсионеров

Состязания проходили в Кемерово, сообщили 8 октября в министерстве спорта региона.
Дмитрий Ивьев
06:57 сегодня
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Туда приехало около 700 спортсменов из 74 регионов России. Также были участники из Беларуси, Казахстана и Финляндии.

Пенсионеры соперничали в нескольких видах спорта, среди которых легкая атлетика, шахматы, плавание, стрельба, дартс и другие.

Команда Калужской области стала третьей в выполнении норм ГТО.

А калужанин Александр Курносов завоевал «бронзу» в личном зачете среди тех, кто старше 70 лет.

В общекомандном зачете Спартакиады, которая проводилась в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография, область заняла 21 место. В прошлом году было 38-е.

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Лента комментариев
RudeBoy

Это уже давно придумано:

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RudeBoy

И так уже дорогу фиг перейдешь.

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АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

-Вчера котов златок душили-душили..

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Ну естественно сами себе ни-ни, только всем остальным

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habitant

"подземный переход был бы очень кстати"

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shurup

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Белый Орёл

КОзёлы, нафиг

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Shurez

А настроить светофоры, как в Москве, отдельно идут пешеходы, отдельно - едет поток машин?

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