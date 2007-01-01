Калужане стали третьими на IX Спартакиаде пенсионеров
Состязания проходили в Кемерово, сообщили 8 октября в министерстве спорта региона.
Туда приехало около 700 спортсменов из 74 регионов России. Также были участники из Беларуси, Казахстана и Финляндии.
Пенсионеры соперничали в нескольких видах спорта, среди которых легкая атлетика, шахматы, плавание, стрельба, дартс и другие.
Команда Калужской области стала третьей в выполнении норм ГТО.
А калужанин Александр Курносов завоевал «бронзу» в личном зачете среди тех, кто старше 70 лет.
В общекомандном зачете Спартакиады, которая проводилась в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография, область заняла 21 место. В прошлом году было 38-е.
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