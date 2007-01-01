Стартовал проект «Экошкола муниципального депутата»

Российское экологическое общество и Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления запустили новый образовательный проект, направленный на повышение компетенций народных избранников в сфере экологии и природоохранного законодательства. Перспективы реализации проекта обсудил с коллегами и экспертами Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев.

«Экошкола – это онлайн проект, в рамках которого запланировано 8 обучающих лекций от ведущих специалистов в сфере экологии. Вопросы экологии, озеленения и обращения с коммунальными отходами сейчас очень актуальны для муниципалитетов. Уверен, что проект «Экошкола муниципального депутата» повысит эффективность работы органов местного самоуправления в данной сфере», – подчеркнул Глава городского самоуправления Калуги.

В ходе обучения будут рассматриваться такие вопросы, как социальные риски в системе обращения с ТКО, ликвидация объектов накопленного вреда окружающей среде, правовое регулирование в сфере экологии, организация субботников, экологических акций и просветительских проектов.