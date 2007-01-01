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Общество

Калужане пожаловались на мусорную свалку в Турынино

Софья Фирсова
17:10 сегодня
0 331
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В редакцию обратился читатель с жалобой на мусор около детского сада №92 в микрорайоне Турынино на улице Льва Толстого.

- Кто и когда уберет эту свалку?-возмущается наш читатель.

Мы направили данную информацию в городскую управу и в "КРЭО".

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Лента комментариев
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