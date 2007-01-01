Рогатая кинозвезда появилась в Калужской области

Козлик по кличке Боря из Музея «20 век или назад в СССР», который находится в Малоярославце, стал актером.

- Очаровательного и харизматичного Бориса пригласили принять участие в киносъемках телесериала «Евдокия» для телеканала «Домашний», - поделилось сообщество «Кино в Калуге».

За козликом лично приехал художник - постановщик картины Иван Богданов от киностудии «Экшн-Арт».

- Козлика погрузил в машину, свозил на съемки, а затем вернул в целости и сохранности! – рассказали в сообществе.

Отмечается, что Боря вел себя идеально: слушался режиссера, операторов и ничего не сломал.