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Рогатая кинозвезда появилась в Калужской области

Козлик по кличке Боря из Музея «20 век или назад в СССР», который находится в Малоярославце, стал актером.
Анастасия Каторгина
15:33 сегодня
0 125
Кино в Калуге
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- Очаровательного и харизматичного Бориса пригласили принять участие в киносъемках телесериала «Евдокия» для телеканала «Домашний», - поделилось сообщество «Кино в Калуге».

За козликом лично приехал художник - постановщик картины Иван Богданов от киностудии «Экшн-Арт».

- Козлика погрузил в машину, свозил на съемки, а затем вернул в целости и сохранности! – рассказали в сообществе.

Отмечается, что Боря вел себя идеально: слушался режиссера, операторов и ничего не сломал.

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Лента комментариев
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

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mrTJohn
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В Калужской области хотят повысить финансовую грамотность населения
15:11 сегодня
1 208
Василёк

секундочку. первую половину бреда я комментировать не буду, но все же помнят как нам добровольно-принудитольно втюхали мусорную реформу ? это для того, чтобы на нее еще дополнительно сотни миллионов направлять ???

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mik27

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Василёк

кто поддерживает ? ау ?

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Василёк

зачем ? чтобы пешеходы не переходили где не благословляется ? или будут контролировать как стрипушная подсветка на стелле перегорает ?

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Василёк

а почему не все, а только две ?

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mik27

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mik27

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12:18 сегодня
7 4418
mik27

Ночи холодные и сырость. Экономщики копеек. Всё равно бы полную смоимость за месяц оплатите.

...
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12:18 сегодня
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