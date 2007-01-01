В Калужской области хотят повысить финансовую грамотность населения
В нынешнем году уже зафиксировано больше 2000 мошенничеств.
Жертвами преступников становятся люди из разных слоев населения.
Губернатор Калужской области Владислав Шапша 8 октября на заседании правительства поручил усилить работу над финансовой грамотностью.
По его словам, нужно провести широкую информационную кампанию. Все известные схемы действия телефонных мошенников и киберпреступников обнародуют.
Также жителям будут оказывать правовую помощь.
Задачи губернатор поставил и перед министерством образования, чтобы в школах учили финансовой грамотности.
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