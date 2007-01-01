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Общество

В Калужской области хотят повысить финансовую грамотность населения

В нынешнем году уже зафиксировано больше 2000 мошенничеств.
Дмитрий Ивьев
14:41 сегодня
1 224
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Жертвами преступников становятся люди из разных слоев населения.

Губернатор Калужской области Владислав Шапша 8 октября на заседании правительства поручил усилить работу над финансовой грамотностью.

По его словам, нужно провести широкую информационную кампанию. Все известные схемы действия телефонных мошенников и киберпреступников обнародуют.

Также жителям будут оказывать правовую помощь.

Задачи губернатор поставил и перед министерством образования, чтобы в школах учили финансовой грамотности.

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калужская область
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Всего: 1 комментарий
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Лента комментариев
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

...
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15:40 сегодня
7 4418
mrTJohn
...
Общество
В Калужской области хотят повысить финансовую грамотность населения
15:11 сегодня
1 208
Василёк

секундочку. первую половину бреда я комментировать не буду, но все же помнят как нам добровольно-принудитольно втюхали мусорную реформу ? это для того, чтобы на нее еще дополнительно сотни миллионов направлять ???

...
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Бюджет Калужской области увеличился на 8,2 миллиарда
15:09 сегодня
1 184
mik27

Всё для автомобилистов

...
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2 713
Василёк

кто поддерживает ? ау ?

...
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14:18 сегодня
2 713
Василёк

зачем ? чтобы пешеходы не переходили где не благословляется ? или будут контролировать как стрипушная подсветка на стелле перегорает ?

...
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1 523
Василёк

а почему не все, а только две ?

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1 291
mik27

Хотят чтобы после школы сразу в армию.

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12:40 сегодня
4 836
mik27

Они и так еле топят по температуре при+9 вообще прекращали.

...
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12:18 сегодня
7 4418
mik27

Ночи холодные и сырость. Экономщики копеек. Всё равно бы полную смоимость за месяц оплатите.

...
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Калужан попросили подождать отопление 2-3 дня
12:18 сегодня
7 4418
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