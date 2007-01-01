В Калужской области хотят повысить финансовую грамотность населения

В нынешнем году уже зафиксировано больше 2000 мошенничеств.

Жертвами преступников становятся люди из разных слоев населения.

Губернатор Калужской области Владислав Шапша 8 октября на заседании правительства поручил усилить работу над финансовой грамотностью.

По его словам, нужно провести широкую информационную кампанию. Все известные схемы действия телефонных мошенников и киберпреступников обнародуют.

Также жителям будут оказывать правовую помощь.

Задачи губернатор поставил и перед министерством образования, чтобы в школах учили финансовой грамотности.