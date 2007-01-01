Прокуратура проверяет, как отапливаются детские сады и школы в Калужской области
Если температурный режим не соответствовал нормативам, принимались меры по восстановлению теплоснабжения.
Об этом 8 октября рассказал региональный надзорный орган.
- В случае понижения температуры в детских учреждениях просим родителей сообщать об этом в прокуратуру по телефону 8-920 090 04 25, - говорится в комментарии ведомства.
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