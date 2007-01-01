+11...+12 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество Прокуратура проверяет, как отапливаются детские сады и школы в Калужской области
Общество

Прокуратура проверяет, как отапливаются детские сады и школы в Калужской области

Если температурный режим не соответствовал нормативам, принимались меры по восстановлению теплоснабжения.
Анастасия Каторгина
11:35 сегодня
0 403
Прокуратура Калужской области
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Об этом 8 октября рассказал региональный надзорный орган.

- В случае понижения температуры в детских учреждениях просим родителей сообщать об этом в прокуратуру по телефону 8-920 090 04 25, - говорится в комментарии ведомства.

Новости по тегу
прокуратура дети
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
Лента комментариев
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

...
Недвижимость и ЖКХ
Калужан попросили подождать отопление 2-3 дня
15:40 сегодня
7 4418
mrTJohn
...
Общество
В Калужской области хотят повысить финансовую грамотность населения
15:11 сегодня
1 208
Василёк

секундочку. первую половину бреда я комментировать не буду, но все же помнят как нам добровольно-принудитольно втюхали мусорную реформу ? это для того, чтобы на нее еще дополнительно сотни миллионов направлять ???

...
Экономика и бизнес
Бюджет Калужской области увеличился на 8,2 миллиарда
15:09 сегодня
1 184
mik27

Всё для автомобилистов

...
Авто и транспорт
В Калуге не будут возвращать переход через улицу Жукова
14:28 сегодня
2 713
Василёк

кто поддерживает ? ау ?

...
Авто и транспорт
В Калуге не будут возвращать переход через улицу Жукова
14:18 сегодня
2 713
Василёк

зачем ? чтобы пешеходы не переходили где не благословляется ? или будут контролировать как стрипушная подсветка на стелле перегорает ?

...
Благоустройство
На площади Победы в Калуге установят 12 камер
14:16 сегодня
1 523
Василёк

а почему не все, а только две ?

...
Авто и транспорт
Две дороги отремонтировали в Малоярославецком районе
14:13 сегодня
1 291
mik27

Хотят чтобы после школы сразу в армию.

...
Образование
Большинство калужан выступило против уменьшения срока обучения в школах
12:40 сегодня
4 836
mik27

Они и так еле топят по температуре при+9 вообще прекращали.

...
Недвижимость и ЖКХ
Калужан попросили подождать отопление 2-3 дня
12:18 сегодня
7 4418
mik27

Ночи холодные и сырость. Экономщики копеек. Всё равно бы полную смоимость за месяц оплатите.

...
Недвижимость и ЖКХ
Калужан попросили подождать отопление 2-3 дня
12:18 сегодня
7 4418
Афиша
Стендап, творческий вечер, Гала-концерт и Шоу под дождем: что покажут калужанам в ближайшие дни
Новости компаний
eyJpdiI6IkhIUHc3eDlZNlg4S1loTTlPQUFIVnc9PSIsInZhbHVlIjoiWFJPWmxvdlVRZ2twWUs5ZEtLb2VKNlIzb2E5VlhzQlZhSm9iZEFCblhYWUZZaTdOZ3pqUVF2S0Z4MzRwMHF4Y3NwZVVtRWp2dWtVczJTYkV1Z2IzQmFZRkNIMVJ2K1pweGxQODBnVC96ZnhMWk9PZ3NiQXc2VkVZcHVYaE40M1QzSXcvWEk5VEsxMElGYTJDK2liWlRESWNQdFUzc20zRlFYL29BNm5qWmhadDF3NGhjRVVNWkwyTWhCK0RKMVUrR3ZEL3JwdnAxM1hDWHNFTThvZUd6MHdLSVhEQjFQN01DRVNmQjE4RTRySWo0cHJwUTRzREY4ak43Ynp4eU1ibStFcmtPWkR2UGFKUTIwVElzOGVzV1hyWEFPV3hlVHZKTHJXOFJaSE04ZnpNVFFvbzRuNFlyYlN5TEFVNGVlN3dZQnYwZ04yY2RmTkJjVmh5aUpLTXppQlpKU2pGUGx4V1NMc3IyZzloYVZzb2ttSVJCc2tDY0pWYndUL2JNL1NJVjZnek4ySWZjQUJPSFhIYWRSNzJxR1JhWVRKeUFrTmdIbVNqTXN1T0luZjlLM3BNQ1A3ZS9TMklLR0p5dkRJYzlObnpWR21GWkJ2N2J2RlFxeGFaNHlkWXMzZTBTb1QrT3RaVkxFREprVVdjbTVPZW1JZmJqbThxNjUvbGl4aitaWTg4N1RBNHJhQ0NyUTkxNnZIYUdMTFNjcFZ3dkk5Q2lpOW5FOXNtTWZmM3RlTThKNFBTM0FuRzl0UHhiY1NIc0w5Z21TdmZKRmdEelVHYzFRQjYzdWJNY216bml5Q0RPZE5ZUGEzdVRTc0JGS1Y4S2FET1FsVHFtRjJzZzBoWiIsIm1hYyI6ImM5ZGU2OTU1OTRjNWMwNzFlYzY3MTIzOTAwZGUxMzA4ZmQ4NDZkOTM3ZWJjYmY0NmJjNjA5MWNjYWY4OGVlNmUiLCJ0YWciOiIifQ==
eyJpdiI6IkM5RGRsM21JOENocUdqbnJUQktobFE9PSIsInZhbHVlIjoieTREbW5LVEFaQStZNzZwZ0VrODNvc3BQQ3M4cVdqSFFWTDhMVTU0dGNWcCtOKzg3a0RUTk5GdjlxU0FDWURZV0UxUnVUL2l6MFpBMFgrTUpjZzFyL0RpWDJnRUVacG9ubGxaVFRWckk3UFpOVjlSWitxamZyZGtyS0IzVUF0ZkJNYlJiSlQxYk1IWkNFc3RaT3RxbjVyblpScVFuZkZTTE1aeXlDSUNpek5YYmxNYXhvakhHbklrdXVrejBIQXpKVWdHNlc3ZlVXQzNzZWVnZWVqN2l5K2paYzNtK1ZYY1RTMXV1L3hRb2V6ZDBid3lEZjVSYSs3NTkzY1VYL3lxVzFuaUZ4dCtuZlQxanVFZmlzcGhVbmk2VFZDTThZOEUyY3VJZzhOTzB5WHh2NUovbnQ5QXZseEljcjR0SWc5c01RN0k3ekhJdjlNL2dWZGwxYTZVYkxoM1piNHRZZkJwMDZsWUlMMXMxaVZmQWNmdTZTTnZvZ0tXSWQ2bVFuWmtGNW9qcXBQT0xjc3hFeVo0VkZ1eGZocXhralBXSzgydXZTV3ozQ3JTb1JlM1N6elZseENDdm9iVnQ2WjFTcXcvTiIsIm1hYyI6ImZjNTI0YzFjZTIwOTk4ODVjZTNjYzE5MDQ0ZGU4NjE4NzM4MDQ0MTBhNmFlOWZjNDBkNmJkYWNlNDA1YjhkNGIiLCJ0YWciOiIifQ==
18+