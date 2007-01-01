Студотряды завершили трудовой семестр на предприятиях «Мираторга»

Компания предоставила максимум возможностей студентам аграрных специальностей для профессиональной реализации.

Студенческие отряды из семи регионов России — Алтайского края, Ямало-Ненецкого автономного округа, Оренбургской, Челябинской, Пермской, Московской и Брянской областей — завершили летний «трудовой семестр» в агрохолдинге «Мираторг». В течение летнего периода 47 студентов высших и средних аграрных учебных заведений работали на современных растениеводческих площадках и животноводческих комплексах компании.

«Мираторг» - признанный эксперт в области практической подготовки будущих аграриев. Летом компания предоставила максимум возможностей бойцам студотрядов аграрных специальностей для профессиональной реализации. Будущие ветеринары под руководством наставников в полевых условиях диагностировали заболевания и лечили взрослых животных и молодняк крупного рогатого скота, познакомились с технологическими процессами кормления стада, освоили работу по вакцинации животных, участвовали в заборах крови и в перегонах поголовья. Инженеры приобрели практические навыки за штурвалом современной сельхозтехники, в обслуживании и ремонте машин.

Кроме «третьего трудового семестра» компания в течение двух семестров каждого учебного года в рамках собственной масштабной образовательной программы «Поколение Мираторг» проводит стажировки, дни открытых дверей, экскурсии, встречи с работниками предприятий.

«Студенческие отряды — это та самая кузница кадров, которая не только растит людей с профессиональными навыками, но учит их быть самостоятельными, ответственными, готовыми принимать взвешенные решения. Многие приехали на площадки «Мираторга» уже не в первый раз. Для них это шанс получить ценный практический опыт и профессиональные навыки, освоить новейшее оборудование и технику, познакомиться с реальными условиями производства и, конечно — отличная возможность заработать», - прокомментировали в пресс-службе АПХ «Мираторг».

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