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Общество

В Калужской области оштрафовали сотрудника областного водоканала   

Людиновская городская прокуратура выявила нарушение порядка рассмотрения обращений граждан.
Анастасия Каторгина
10:58 сегодня
0 761
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Об этом 8 октября сообщило региональное надзорное ведомство.

На почту предприятия поступило обращение касательно перерасчета оплаты за воду.

Ответ на него калужанин получил лишь спустя 49 дней вместо положенных 30.

В отношении должностного лица «Калугаоблводоканал» возбудили дело об административном правонарушении и оштрафовали на 5 тысяч рублей.

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Лента комментариев
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

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mrTJohn
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Василёк

секундочку. первую половину бреда я комментировать не буду, но все же помнят как нам добровольно-принудитольно втюхали мусорную реформу ? это для того, чтобы на нее еще дополнительно сотни миллионов направлять ???

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mik27

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Василёк

кто поддерживает ? ау ?

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Василёк

зачем ? чтобы пешеходы не переходили где не благословляется ? или будут контролировать как стрипушная подсветка на стелле перегорает ?

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а почему не все, а только две ?

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mik27

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mik27

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12:18 сегодня
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Ночи холодные и сырость. Экономщики копеек. Всё равно бы полную смоимость за месяц оплатите.

...
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12:18 сегодня
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