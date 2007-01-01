В Калужской области оштрафовали сотрудника областного водоканала
Людиновская городская прокуратура выявила нарушение порядка рассмотрения обращений граждан.
Об этом 8 октября сообщило региональное надзорное ведомство.
На почту предприятия поступило обращение касательно перерасчета оплаты за воду.
Ответ на него калужанин получил лишь спустя 49 дней вместо положенных 30.
В отношении должностного лица «Калугаоблводоканал» возбудили дело об административном правонарушении и оштрафовали на 5 тысяч рублей.
Лента настроения
Партнёрские новости
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
Лента комментариев
Афиша