В Калуге из-за проведения ярмарки на два дня перекроют улицу Кропоткина
Калужан приглашают посетить традиционное сельскохозяйственное мероприятие, которое пройдет вдоль сквера Ленина.
Об этом сообщила пресс-служба городской управы.
Транспорт не сможет проехать с 22.00 10 октября до 20.00 12 октября на участке от Кропоткина 43/8 до дома 9/10 на площади Старый Торг.
Ярмарка будет работать 11 и 12 октября с 8:00 до 18:00.
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