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Главная Новости Общество В Калуге из-за проведения ярмарки на два дня перекроют улицу Кропоткина
Новость дня Общество

В Калуге из-за проведения ярмарки на два дня перекроют улицу Кропоткина

Калужан приглашают посетить традиционное сельскохозяйственное мероприятие, которое пройдет вдоль сквера Ленина.
Анастасия Каторгина
10:44 сегодня
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Об этом сообщила пресс-служба городской управы.

Транспорт не сможет проехать с 22.00 10 октября до 20.00 12 октября на участке от Кропоткина 43/8 до дома 9/10 на площади Старый Торг.

Ярмарка будет работать 11 и 12 октября с 8:00 до 18:00.

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Лента комментариев
Александр KU

97 и 95 обратите внимание на эти маршруты. Забиты в любое время суток. И почему забыли про обязательства депутатам ездить на общественном транспорте? В таких условиях не хочется??? В Санкт-Петербурге проезд 40 рублей. У нас 35. Почему отношения как к скотам???

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В Калуге увеличат количество рейсов автобусного маршрута №23
22:00 07.10
1 2294
ILR

Уважаемая редакция и городская управа вам

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19:11 07.10
2 2018
ILR

А что так - не поделился с кем надо?.

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В Калуге украли 600 тысяч рублей при капремонте дома
19:02 07.10
1 1722
mrTJohn

Включают отопление в жару оборотни в оранжевых телогрейках. )))

...
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Калужан попросили подождать отопление 2-3 дня
17:57 07.10
3 3881
andrey3559

Круто, сегодня 7 октября на улице +20, а нам отопление дали😃

...
Недвижимость и ЖКХ
Калужан попросили подождать отопление 2-3 дня
17:10 07.10
3 3881
Сега

Подумали бы своей головой, на улице +18, какое отопление, у себя в коттедже включите отопление и потейте, а нам ненадо отопление.

...
Недвижимость и ЖКХ
Калужан попросили подождать отопление 2-3 дня
16:21 07.10
3 3881
mrTJohn

Сидят рабочие на аллее Платова в телефоне смотрят видео

...
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16:17 07.10
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В ролях, судя по фото одни, мигранты.😀

...
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1 958
Сталкер

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