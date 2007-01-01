В Калужской области больше 48 тысяч пожилых людей воспользовались соцуслугами

Данные за девять месяцев 2024 года опубликовало 8 октября министерство труда и социальной защиты региона.

Для пожилых людей в нашей области в рамках проекта «Демография» работает около 70 различных клубов.

Например, в Боровске, Жукове, Кирове и Людиново популярны занятия скандинавской ходьбой. В Дзержинском районе занимаются йогой.

В спортивных мероприятиях, которые организуют центры соцобслуживания, постоянно принимает участие около 2500 пенсионеров.