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Главная Новости Общество В Калужской области больше 48 тысяч пожилых людей воспользовались соцуслугами
Общество

В Калужской области больше 48 тысяч пожилых людей воспользовались соцуслугами

Данные за девять месяцев 2024 года опубликовало 8 октября министерство труда и социальной защиты региона.
Дмитрий Ивьев
09:25 сегодня
0 77
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Для пожилых людей в нашей области в рамках проекта «Демография» работает около 70 различных клубов.

Например, в Боровске, Жукове, Кирове и Людиново популярны занятия скандинавской ходьбой. В Дзержинском районе занимаются йогой.

В спортивных мероприятиях, которые организуют центры соцобслуживания, постоянно принимает участие около 2500 пенсионеров.

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калужская область
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Всего: 0 комментариев
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Лента комментариев
Александр KU

97 и 95 обратите внимание на эти маршруты. Забиты в любое время суток. И почему забыли про обязательства депутатам ездить на общественном транспорте? В таких условиях не хочется??? В Санкт-Петербурге проезд 40 рублей. У нас 35. Почему отношения как к скотам???

...
Авто и транспорт
В Калуге увеличат количество рейсов автобусного маршрута №23
22:00 07.10
1 2294
ILR

Уважаемая редакция и городская управа вам

...
Благоустройство
В Калуге подрядчика оштрафуют за работы на улице Платова
19:11 07.10
2 2018
ILR

А что так - не поделился с кем надо?.

...
Криминал
В Калуге украли 600 тысяч рублей при капремонте дома
19:02 07.10
1 1722
mrTJohn

Включают отопление в жару оборотни в оранжевых телогрейках. )))

...
Недвижимость и ЖКХ
Калужан попросили подождать отопление 2-3 дня
17:57 07.10
3 3881
andrey3559

Круто, сегодня 7 октября на улице +20, а нам отопление дали😃

...
Недвижимость и ЖКХ
Калужан попросили подождать отопление 2-3 дня
17:10 07.10
3 3881
Сега

Подумали бы своей головой, на улице +18, какое отопление, у себя в коттедже включите отопление и потейте, а нам ненадо отопление.

...
Недвижимость и ЖКХ
Калужан попросили подождать отопление 2-3 дня
16:21 07.10
3 3881
mrTJohn

Сидят рабочие на аллее Платова в телефоне смотрят видео

...
Благоустройство
В Калуге подрядчика оштрафуют за работы на улице Платова
16:17 07.10
2 2018
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

В ролях, судя по фото одни, мигранты.😀

...
Общество
Выход фильма о героической обороне Козельска запланирован на начало следующего года
15:43 07.10
2 1614
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

"Домой Остап Шапша вернулся с Кавказа загоревшим. От него пахло молодым вином и барашком.... "

...
Экономика и бизнес
Владислав Шапша отправился на международный форум в Геленджик
15:36 07.10
1 958
Сталкер

спросить забыли, прости....

...
Общество
Шапша поздравил Путина с 72-летием
14:41 07.10
2 1100
Афиша
Стендап, творческий вечер, Гала-концерт и Шоу под дождем: что покажут калужанам в ближайшие дни
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