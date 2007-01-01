Заболеваемость ОРВИ выросла в Калужской области

За неделю, с 30 сентября по 6 октября, зафиксировано 7969 случаев.

Это на 1,5% больше, чем неделей ранее, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

При этом заболеваемость стала ниже эпидемического порога на 3,4%.

Дети дошкольного возраста стали болеть чаще, чем в конце сентября. У взрослых калужан заболеваемость наоборот пошла на спад.

Гриппа в нашем регионе пока за эту осень не было.