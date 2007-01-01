Заболеваемость ОРВИ выросла в Калужской области
За неделю, с 30 сентября по 6 октября, зафиксировано 7969 случаев.
Это на 1,5% больше, чем неделей ранее, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.
При этом заболеваемость стала ниже эпидемического порога на 3,4%.
Дети дошкольного возраста стали болеть чаще, чем в конце сентября. У взрослых калужан заболеваемость наоборот пошла на спад.
Гриппа в нашем регионе пока за эту осень не было.
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