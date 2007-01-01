Владислав Шапша поучаствовал в сессии «Жить до 120: технологии для человека» на форуме «Биопром»
Мероприятие проходит в Краснодарском крае.
В рамках сессии участники вспоминали и Калужскую область.
Глава Минсельхоза России Оксана Лут сообщила о планах запустить в нашем регионе производство аскорбиновой кислоты.
Также крупная фармкомпания собирается построить в Калужской области крупный завод инновационных препаратов.
Как отметил по итогам мероприятия губернатор Владислав Шапша, первое, что помогает бороться с болезнями – это здоровый образ жизни.
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