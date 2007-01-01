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Общество

Калужане бояться заразиться коронавирусом не больше, чем гриппом  

9% жителей города очень боятся заразиться, а 33% - немного боятся. Всего процент тех, кто опасается заболеть ковидом составил 42%.
Анастасия Каторгина
17:34 сегодня
0 316
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Результаты исследования опубликовал сервис SuperJob. Они проводились с 29 сентября по 3 октября.

Так, женщины в большей степени, чем мужчины боятся заражения, также среди женщин вдвое больше тех, кто выражает сильную обеспокоенность. Боится инфекции и каждый второй в возрасте более 45 лет.

Также в процессе исследования выяснилось, что гриппом боятся заразиться столько же людей, сколько и ковидом – 42%.

А 6 и 10 горожан, то есть 58% не боятся ни гриппа, ни коронавируса.

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Лента комментариев
andrey3559

Круто, сегодня 7 октября на улице +20, а нам отопление дали😃

...
Недвижимость и ЖКХ
Калужан попросили подождать отопление 2-3 дня
17:10 сегодня
2 2873
Сега

Подумали бы своей головой, на улице +18, какое отопление, у себя в коттедже включите отопление и потейте, а нам ненадо отопление.

...
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Калужан попросили подождать отопление 2-3 дня
16:21 сегодня
2 2873
mrTJohn

Сидят рабочие на аллее Платова в телефоне смотрят видео

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Василёк

а почему на первом фото там темно как у н в ж ? никого не заинтресовало ?

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Да, это верно. Очень правильное решение.🥰

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