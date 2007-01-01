Калужане бояться заразиться коронавирусом не больше, чем гриппом  

9% жителей города очень боятся заразиться, а 33% - немного боятся. Всего процент тех, кто опасается заболеть ковидом составил 42%.

Результаты исследования опубликовал сервис SuperJob. Они проводились с 29 сентября по 3 октября.

Так, женщины в большей степени, чем мужчины боятся заражения, также среди женщин вдвое больше тех, кто выражает сильную обеспокоенность. Боится инфекции и каждый второй в возрасте более 45 лет.

Также в процессе исследования выяснилось, что гриппом боятся заразиться столько же людей, сколько и ковидом – 42%.

А 6 и 10 горожан, то есть 58% не боятся ни гриппа, ни коронавируса.