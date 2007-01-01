Калужане собрали помощь для жителей Курской области

Депутаты и сотрудники аппарата Городской Думы Калуги собрали гуманитарный груз для жителей Курской области, вынужденных покинуть свои дома.

«7 октября – день рождения нашего Президента Владимира Путина. Этот день мы начали с добрых дел, посетили санаторий «Воробьёво» – пункт временного размещения жителей Курской области. Ранее мы вместе с сотрудниками аппарата и педагогическим отрядом при Городской Думе мы подготовили развлекательную и развивающую программу для курских детей. Сегодня привезли то, о чём нас просили их родители – детские лекарства, сладости, соки, вещи, средства гигиены, игрушки и книги. Будем и дальше помогать курянам, постараемся сделать их пребывание на Калужской земле более комфортным, содержательным и интересным», – прокомментировал Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев.