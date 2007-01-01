Областной депутат поздравил учителей Калужской области с профессиональным праздником

В преддверии Дня учителя депутат Михаил Дмитриков подготовил подарки педагогам из Дзержинского района и поздравил их с профессиональным праздником.

Во время своего визита, депутат вместе с активистами «Молодой Гвардии Единой России» посетил 11 образовательных учреждений и передал 250 подарков каждому учителю.

-Уважаемые педагоги!

Примите искренние поздравления с профессиональным праздником – Всемирным Днём учителя! Этот праздник – замечательный повод выразить глубокую признательность работникам сферы образования и ветеранам педагогического труда!

Ваша сложная и ответственная профессия требует самоотдачи и высоких нравственных качеств. Будучи мудрыми наставниками, вы прививаете детям моральные и духовные ценности, передаёте жизненные и профессиональные ориентиры, учите самостоятельности и добросовестности.

Искренне благодарю вас за преданность профессии, чуткость, внимательность и любовь к детям!

В день профессионального праздника желаю вам успехов, неиссякаемой энергии, крепкого здоровья, благополучия и творческого роста! - отметил парламентарий в своем поздравлении.