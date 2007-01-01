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Общество

Областной депутат поздравил учителей Калужской области с профессиональным праздником

10:15 сегодня
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В преддверии Дня учителя депутат Михаил Дмитриков подготовил подарки педагогам из Дзержинского района и поздравил их с профессиональным праздником.

Во время своего визита, депутат вместе с активистами «Молодой Гвардии Единой России» посетил 11 образовательных учреждений и передал 250 подарков каждому учителю.

-Уважаемые педагоги!

Примите искренние поздравления с профессиональным праздником – Всемирным Днём учителя! Этот праздник – замечательный повод выразить глубокую признательность работникам сферы образования и ветеранам педагогического труда!

Ваша сложная и ответственная профессия требует самоотдачи и высоких нравственных качеств. Будучи мудрыми наставниками, вы прививаете детям моральные и духовные ценности, передаёте жизненные и профессиональные ориентиры, учите самостоятельности и добросовестности.

Искренне благодарю вас за преданность профессии, чуткость, внимательность и любовь к детям!

В день профессионального праздника желаю вам успехов, неиссякаемой энергии, крепкого здоровья, благополучия и творческого роста! - отметил парламентарий в своем поздравлении.

ВНИМАНИЕ!

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Александр KU

97 и 95 обратите внимание на эти маршруты. Забиты в любое время суток. И почему забыли про обязательства депутатам ездить на общественном транспорте? В таких условиях не хочется??? В Санкт-Петербурге проезд 40 рублей. У нас 35. Почему отношения как к скотам???

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