Областной депутат поздравил учителей Калужской области с профессиональным праздником
В преддверии Дня учителя депутат Михаил Дмитриков подготовил подарки педагогам из Дзержинского района и поздравил их с профессиональным праздником.
Во время своего визита, депутат вместе с активистами «Молодой Гвардии Единой России» посетил 11 образовательных учреждений и передал 250 подарков каждому учителю.
-Уважаемые педагоги!
Примите искренние поздравления с профессиональным праздником – Всемирным Днём учителя! Этот праздник – замечательный повод выразить глубокую признательность работникам сферы образования и ветеранам педагогического труда!
Ваша сложная и ответственная профессия требует самоотдачи и высоких нравственных качеств. Будучи мудрыми наставниками, вы прививаете детям моральные и духовные ценности, передаёте жизненные и профессиональные ориентиры, учите самостоятельности и добросовестности.
Искренне благодарю вас за преданность профессии, чуткость, внимательность и любовь к детям!
В день профессионального праздника желаю вам успехов, неиссякаемой энергии, крепкого здоровья, благополучия и творческого роста! - отметил парламентарий в своем поздравлении.
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