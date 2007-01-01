Калужане смогут поучаствовать в конкурсе инициатив Общества «Знание»

Сейчас идет прием заявок от родительских сообществ, рассказали 7 октября в правительстве региона.

На конкурсе представят любые родительские инициативы, которые направлены, например, на решение образовательных задач, воспитания, профориентации.

Министр просвещения России Сергей Кравцов отметил важную роль нового консультативного органа - Всероссийского родительского комитета.

Гранты для победителей составят до двух миллионов рублей.

Заявки будут принимать до 25 октября.