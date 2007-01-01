Калужане смогут поучаствовать в конкурсе инициатив Общества «Знание»
Сейчас идет прием заявок от родительских сообществ, рассказали 7 октября в правительстве региона.
На конкурсе представят любые родительские инициативы, которые направлены, например, на решение образовательных задач, воспитания, профориентации.
Министр просвещения России Сергей Кравцов отметил важную роль нового консультативного органа - Всероссийского родительского комитета.
Гранты для победителей составят до двух миллионов рублей.
Заявки будут принимать до 25 октября.
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АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ
В октябре 1987 года в Калуге был открыт памятник коммунистке Кларе Цеткин, на открытии, которого присутствовали студенты из ГДР, так как в то время наша Калуга, была побратимом немецкого города Зуль. Ещё задолго до этого события в 1973 году в Калуге открылась всем известная до сих пор гостиница "Зуль", недалеко от Музея космонавтики по ул.Гоголя, 2....
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