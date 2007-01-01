В Калужской области зафиксирован дефицит врачей

На одну вакансию в нашем регионе приходится только 1,1 резюме. Такие данные исследования в понедельник, 7 октября, опубликовал сервис HeadHunter.

Нормальной для рынка ситуацией считается показатель в 4-8 резюме на вакансию.

Похожая ситуация и в других регионах. В целом по России сейчас 1,5 резюме на одну вакансию врача.

Медиана предлагаемой зарплаты врачам по стране составляет около 94 тысяч рублей. В Калужской области предлагают от 68 до 103 тысяч.