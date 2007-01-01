В Калужской области зафиксирован дефицит врачей
На одну вакансию в нашем регионе приходится только 1,1 резюме. Такие данные исследования в понедельник, 7 октября, опубликовал сервис HeadHunter.
Нормальной для рынка ситуацией считается показатель в 4-8 резюме на вакансию.
Похожая ситуация и в других регионах. В целом по России сейчас 1,5 резюме на одну вакансию врача.
Медиана предлагаемой зарплаты врачам по стране составляет около 94 тысяч рублей. В Калужской области предлагают от 68 до 103 тысяч.
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АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ
В октябре 1987 года в Калуге был открыт памятник коммунистке Кларе Цеткин, на открытии, которого присутствовали студенты из ГДР, так как в то время наша Калуга, была побратимом немецкого города Зуль. Ещё задолго до этого события в 1973 году в Калуге открылась всем известная до сих пор гостиница "Зуль", недалеко от Музея космонавтики по ул.Гоголя, 2....
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