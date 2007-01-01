Калужский заповедник получил домики для летучих мышей
В местных школах учителя провели экологические уроки по материалам, предоставленным сотрудниками заповедника. Они рассказали о важности этих животных в экосистеме и о сложностях их выживания в пластиковом мире.
- В итоге мы с мышами получили 13 деревянных домиков для летучих мышей! Все домики будут повешены на кордоне заповедника в деревне Ягодное, а все участники получили подарки от «Калужских засек», - рассказали сотрудники заповедника.
В октябре 1987 года в Калуге был открыт памятник коммунистке Кларе Цеткин, на открытии, которого присутствовали студенты из ГДР, так как в то время наша Калуга, была побратимом немецкого города Зуль. Ещё задолго до этого события в 1973 году в Калуге открылась всем известная до сих пор гостиница "Зуль", недалеко от Музея космонавтики по ул.Гоголя, 2....