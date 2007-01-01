Калужский заповедник получил домики для летучих мышей

Подведены итоги конкурса, приуроченного к Международной ночи летучих мышей, которая прошла 21 сентября.

В местных школах учителя провели экологические уроки по материалам, предоставленным сотрудниками заповедника. Они рассказали о важности этих животных в экосистеме и о сложностях их выживания в пластиковом мире.

- В итоге мы с мышами получили 13 деревянных домиков для летучих мышей! Все домики будут повешены на кордоне заповедника в деревне Ягодное, а все участники получили подарки от «Калужских засек», - рассказали сотрудники заповедника.