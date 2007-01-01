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Общество

Выход фильма о героической обороне Козельска запланирован на начало следующего года

Как сообщил 6 октября, в воскресенье, депутат Государственной Думы Геннадий Скляр, идея кинокартины "Злой город" зрела семь лет.
Михаил Тырин
16:10 сегодня
0 148
«РБ ПРОДАКШН»
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Съемки велись на территории Тверской области, однако историческая атмосфера событий 1237—1238 от этого не пострадала.

 Проект поддержал представитель Президента в ЦФО Игорь Щеголев, и вот он состоялся. 23 января 2025 года первые зрители придут на премьеру картины.

В планах вдохновителей проекта - создание мемориала, посвященного обороне Козельска.

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Лента комментариев
Василёк

а он типа там процессом руководил и на телефон снимал ?

...
Общество
Шапша рассказал о сложной операции, которую провели в Калуге
10:22 05.10
1 2040
Василёк

очередная бестолковая попытка за счет наших бабушек привлечь внимание к этому бестолковому сараю с ценами в три дорога.

...
Общество
В Калуге уличных торговцев разместили под крышей
10:21 05.10
2 6952
Василёк

так вот для чего город избавляли от осточертевших деревьев. как я сразу-то не догадался.. схемка-то не нова.. привет сотсков и пройдин. привет оксана колосова.

...
Авто и транспорт
Платную парковку введут на восьми улицах Калуги
10:19 05.10
9 10136
Василёк

а в городе слабо велодорожки сделать ? и ливневки-убийцы убрать ?

...
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Владислав Шапша поддержал создание велосипедного маршрута в Калуге
10:15 05.10
2 3093
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

По закону Талиона, перед судом ему надо сломать лодыжки...

...
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В Калуге водителю сломали две ноги в драке на дороге
10:12 05.10
2 2867
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ
...
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5 октября на Ильинские рубежи направили подольских курсантов
08:41 05.10
4 5126
sozimov2016

Интересно сколько штрафов выпишут для минфина на Достоевского, 48. Или им пожизненный абонемент дадут?

...
Авто и транспорт
Платную парковку введут на восьми улицах Калуги
05:54 05.10
9 10136
Question

Раньше говорили, «платная парковка для того чтобы увеличить пропускную способность на дороге, будет мало парковаться машин», а в итоге, пропускная способность так и не изменилась. Зато сколько ещё осталось не охвачено улиц, чтобы сделать платными. Сколько ещё деревьев не спиленных осталось? Куда и на что идут деньги за парковку? Ради платной парковки я ещё приложение на телефон должен устанавливать!? Телефона на все приложения уже не хватает от ваших услуг.

...
Авто и транспорт
Платную парковку введут на восьми улицах Калуги
01:18 05.10
9 10136
Вован Чиканос

Всё не нахапаетесь, черти правительственные, небось, сами не паркуетесь на улицах этих. Я уже не посещаю магазины, на которых платная парковка. Мне жалко 35 рублей платить, зная, что они уйдут в ваш карман.

...
Авто и транспорт
Платную парковку введут на восьми улицах Калуги
20:48 04.10
9 10136
Виталий Гераськин

Всегда платил за парковку и не занимался тем, что номера прятал, но по всей видимости я перейду в эту категорию граждан, потому,что это беспредел уже, самоуправство, скоро во дворах Денисов паркоматы поставит.

...
Авто и транспорт
Платную парковку введут на восьми улицах Калуги
18:04 04.10
9 10136
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Стендап, творческий вечер, Гала-концерт и Шоу под дождем: что покажут калужанам в ближайшие дни
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