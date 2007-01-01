Выход фильма о героической обороне Козельска запланирован на начало следующего года

Как сообщил 6 октября, в воскресенье, депутат Государственной Думы Геннадий Скляр, идея кинокартины "Злой город" зрела семь лет.

Съемки велись на территории Тверской области, однако историческая атмосфера событий 1237—1238 от этого не пострадала.

Проект поддержал представитель Президента в ЦФО Игорь Щеголев, и вот он состоялся. 23 января 2025 года первые зрители придут на премьеру картины.

В планах вдохновителей проекта - создание мемориала, посвященного обороне Козельска.