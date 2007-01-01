Выход фильма о героической обороне Козельска запланирован на начало следующего года
Съемки велись на территории Тверской области, однако историческая атмосфера событий 1237—1238 от этого не пострадала.
Проект поддержал представитель Президента в ЦФО Игорь Щеголев, и вот он состоялся. 23 января 2025 года первые зрители придут на премьеру картины.
В планах вдохновителей проекта - создание мемориала, посвященного обороне Козельска.
Раньше говорили, «платная парковка для того чтобы увеличить пропускную способность на дороге, будет мало парковаться машин», а в итоге, пропускная способность так и не изменилась. Зато сколько ещё осталось не охвачено улиц, чтобы сделать платными. Сколько ещё деревьев не спиленных осталось? Куда и на что идут деньги за парковку? Ради платной парковки я ещё приложение на телефон должен устанавливать!? Телефона на все приложения уже не хватает от ваших услуг....