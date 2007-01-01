В Калужской области отметили 212-ю годовщину Тарутинского сражения
Память героев исторического события почтили заместитель главы администрации района Лола Скоркина, заведующий отделом культуры Жуковского района Валентина Черкесова и директор Калужского-объединенного музея-заповедника Виталий Бессонов.
В торжественном мероприятии также приняли участие кадеты, участники патриотических объединений, исторические реконструкторы, неравнодушные жители Жуковского района
Раньше говорили, «платная парковка для того чтобы увеличить пропускную способность на дороге, будет мало парковаться машин», а в итоге, пропускная способность так и не изменилась. Зато сколько ещё осталось не охвачено улиц, чтобы сделать платными. Сколько ещё деревьев не спиленных осталось? Куда и на что идут деньги за парковку? Ради платной парковки я ещё приложение на телефон должен устанавливать!? Телефона на все приложения уже не хватает от ваших услуг....