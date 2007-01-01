Путин наградил калужских ученых

Государственными наградами отмечена работа двоих ученых из «НМИЦ Радиологии», сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша.

Директор «НМИЦ Радиологии» Андрей Каприн удостоился ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

Руководитель МРНЦ имени А. Ф. Цыба — филиала «НМИЦ Радиологии» Сергей Иванов получил орден Почета.

Сергей Иванов.

Как отметил Шапша, они многое сделали для развития медицины в нашем регионе. В Обнинске появилась первая в России ядерная аптека. В обнинский радиологический центр приезжают люди со всей страны.