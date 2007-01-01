Путин наградил калужских ученых
Директор «НМИЦ Радиологии» Андрей Каприн удостоился ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени.
Руководитель МРНЦ имени А. Ф. Цыба — филиала «НМИЦ Радиологии» Сергей Иванов получил орден Почета.
Как отметил Шапша, они многое сделали для развития медицины в нашем регионе. В Обнинске появилась первая в России ядерная аптека. В обнинский радиологический центр приезжают люди со всей страны.
Раньше говорили, «платная парковка для того чтобы увеличить пропускную способность на дороге, будет мало парковаться машин», а в итоге, пропускная способность так и не изменилась. Зато сколько ещё осталось не охвачено улиц, чтобы сделать платными. Сколько ещё деревьев не спиленных осталось? Куда и на что идут деньги за парковку? Ради платной парковки я ещё приложение на телефон должен устанавливать!? Телефона на все приложения уже не хватает от ваших услуг....