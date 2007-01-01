Запах гари появился на улицах Калуги
Местная жительница рассказала, что ощущала его 4 октября в центре города – в районе улиц Кирова, Ленина и Московской.
В городской управе подтвердили, что такое возможно.
- В Брянской области сильно горят торфяники, в связи с погодными условиями и ветром, дует в сторону нашего города, - говорится в официальном комментарии. - Действительно, может присутствовать запах гари.
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Question
Раньше говорили, «платная парковка для того чтобы увеличить пропускную способность на дороге, будет мало парковаться машин», а в итоге, пропускная способность так и не изменилась. Зато сколько ещё осталось не охвачено улиц, чтобы сделать платными. Сколько ещё деревьев не спиленных осталось? Куда и на что идут деньги за парковку? Ради платной парковки я ещё приложение на телефон должен устанавливать!? Телефона на все приложения уже не хватает от ваших услуг....
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