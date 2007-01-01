Запах гари появился на улицах Калуги

Местная жительница рассказала, что ощущала его 4 октября в центре города – в районе улиц Кирова, Ленина и Московской.

В городской управе подтвердили, что такое возможно.

- В Брянской области сильно горят торфяники, в связи с погодными условиями и ветром, дует в сторону нашего города, - говорится в официальном комментарии. - Действительно, может присутствовать запах гари.