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«Начал хамить и оскорблять»: калужане пожаловались на водителя автобуса

В редакцию обратилась наша читательница и рассказала, как выразилась женщина, про «неадекватного водителя».
Анастасия Каторгина
17:12 сегодня
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Фото читателя
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- Мой рассказ про неадекватного водителя маршрута 39 УКТ. Этот водитель 02.10.24 (рейс в 15:40 из Калуги) проехал мимо остановки в Рождествено, где стояли пассажиры; остановился в неположенном месте, чтобы высадить пассажиров (прямо на повороте), пересёк сплошную линию и поехал дальше. Когда в автобусе ему сделали замечание, он начал хамить, затыкать рот, оскорблять. Вопрос: до каких пор этот, с позволения сказать, человек будет работать с людьми, не зная основ вежливости? Конечно, всё понятно, что не хватает водителей. Но таких хамов выпускать в рейс нельзя. И это было не единожды. Хамит всем и всегда, - негодует калужанка.

Мы связались с Управлением калужского троллейбуса и сообщили им об этой ситуации.

- Это надо снимать ГЛОНАСС и смотреть заезжал, не заезжал, пересекал, не пересекал. Я донесу жалобу до руководства. В Рождествено мы только четыре раза заезжаем по этому рейсу, - сказал диспетчер в УКТ.

Мы будем следить за развитием ситуации.

UPD: по ситуации с 39 автобусом нам написала еще одна читательница. И она стоит на стороне водителя:

- С глубоким возмущением прочитала кляузу-заметку о рейсе автобуса 39 маршрута. Я ехала этим рейсом. Я постоянно пользуюсь услугами этого вида транспорта и хочу отметить, что рейсы выполняются по расписанию, за исключением аварийных ситуаций. Водители вежливы и внимательны.

В данном случае желание водителя помочь престарелой женщине-инвалиду, попросившей его проехать на 50 метров дальше остановки, установленной для выхода пассажиров, послужило предметом неудовольствия и вышеупомянутой кляузы.

На этой остановке стояли две женщины, которые предполагали сесть в автобус, хотя для посадки имеется остановка на другой стороне дороги, но на несколько метров дальше. Полагаю, что именно они и написали эту кляузу, судя по фото, пытаясь догнать автобус, хотя надо было не догонять, а перейти на другую сторону и дождаться возвращения автобуса с разворота.

Несколько человек выходили на этой «продленной» остановке, водитель не хамил, никому не затыкал рот и не оскорблял никого. Он объяснил, что об этом просила бабушка-инвалид. Выходившие с пониманием отнеслись к просьбе женщины, которой было очень трудно выходить из автобуса и потом медленно брести до дому.

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