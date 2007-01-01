В Калуге откроется историческая тропа «Сергиев скит»
Мероприятие пройдет у музейно-выставочного центра в деревне Мстихино 12 октября, рассказали в правительстве Калужской области.
Протяженность тропы около 500 метров, а полный прогулочный маршрут составляет полтора километра в лесу.
Вдоль тропы установлены стенды в рамках развития национального маршрута «Императорский маршрут в Калужской области».
Музейно-выставочный комплекс «Сергиев скит» открыт в 2022 году в здании бывшей водонапорной башни.
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