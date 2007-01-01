313 Фото: правительство Калужской области.

В Калуге откроется историческая тропа «Сергиев скит»

Дмитрий Ивьев

Мероприятие пройдет у музейно-выставочного центра в деревне Мстихино 12 октября, рассказали в правительстве Калужской области.

Дмитрий Ивьев 313 Фото: правительство Калужской области. Читайте KP40.RU: Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники