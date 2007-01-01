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Общество

В Калуге откроется историческая тропа «Сергиев скит»

Мероприятие пройдет у музейно-выставочного центра в деревне Мстихино 12 октября, рассказали в правительстве Калужской области.
Дмитрий Ивьев
12:06 сегодня
0 313
Фото: правительство Калужской области.
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Протяженность тропы около 500 метров, а полный прогулочный маршрут составляет полтора километра в лесу.

Вдоль тропы установлены стенды в рамках развития национального маршрута «Императорский маршрут в Калужской области».

Музейно-выставочный комплекс «Сергиев скит» открыт в 2022 году в здании бывшей водонапорной башни.

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Правильно, ни себе ни людям. Мы лучше пешеходный переход уберем, который больше 24 лет никому и никогда не мешал, чем сделаем что-то для людей.

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