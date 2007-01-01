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Главная Новости Общество Калужская область заняла третье место в ЦФО по минимальным ценам на борщевой набор
Общество

Калужская область заняла третье место в ЦФО по минимальным ценам на борщевой набор

Новые данные в пятницу, 4 октября, сообщили в правительстве региона.
Дмитрий Ивьев
12:05 сегодня
0 227
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За последнюю неделю капуста, картошка, морковка и лук подешевели в магазинах на 3-5%.

В то же время цены на масло выросли на 2,6%, творог подорожал на 1,35%, бензин – на 0,2%, дизтопливо – на 0,14%.

В нашем регионе цены в среднем ниже, чем у соседей, на курицу, подсолнечное масло, сахар, соль, лук, огурцы, гречку, яблоки и капусту.

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калужская область
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Лента комментариев
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

-Откуда дровишки?

...
Благоустройство
В Калуге начали убирать пни от спиленных деревьев
12:13 сегодня
3 1000
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Скорее всего дали указание местному дворнику, и тот не мудрствуя лукаво, взял пустую коробку в "Смешных ценах", и подписав её вкривь и вкось, выставил всем на смех. Для того, чтобы впредь ему не поручали столь ответственные и не входящие в его компетенцию задания...😃

...
Авто и транспорт
В Калуге возникла неразбериха с остановками
11:15 сегодня
7 2267
Дмитрич

Правильно, ни себе ни людям. Мы лучше пешеходный переход уберем, который больше 24 лет никому и никогда не мешал, чем сделаем что-то для людей.

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Авто и транспорт
В Калуге возникла неразбериха с остановками
11:09 сегодня
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АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

...
Происшествия
В Калуге неадекват за рулем рассекал по Правому берегу
11:02 сегодня
2 2661
best85

Рыба с головы гниёт! Площадь победы вообще изуродовали да ещё и заправку влепили..!

...
Авто и транспорт
В Калуге возникла неразбериха с остановками
10:04 сегодня
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Александр Щербаков

И посадят как всегда мелкие деревья, которые выше 2 метров не растут.

...
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В Калуге начали убирать пни от спиленных деревьев
10:03 сегодня
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АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

День Космических войск России отмечается 4 октября.

...
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4 октября запущен первый в мире искусственный спутник Земли
08:33 сегодня
1 3894
Dunno

Трафик движения?🤓

...
Авто и транспорт
В Калуге ремонт улицы Карачевской завершат к середине октября
22:03 03.10
1 861
RudeBoy

Почему на новой остановке, где нет на самом деле транспорта, не повесили никаких объявлений, в горуправе пока не объяснили.

...
Авто и транспорт
В Калуге возникла неразбериха с остановками
20:36 03.10
7 2267
sergey_l

У нас же покупали специальную установку для удаления пней! Где она?

...
Благоустройство
В Калуге начали убирать пни от спиленных деревьев
20:20 03.10
3 1000
Афиша
Стендап, творческий вечер, Гала-концерт и Шоу под дождем: что покажут калужанам в ближайшие дни
Новости компаний
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