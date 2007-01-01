Калужская область заняла третье место в ЦФО по минимальным ценам на борщевой набор
Новые данные в пятницу, 4 октября, сообщили в правительстве региона.
За последнюю неделю капуста, картошка, морковка и лук подешевели в магазинах на 3-5%.
В то же время цены на масло выросли на 2,6%, творог подорожал на 1,35%, бензин – на 0,2%, дизтопливо – на 0,14%.
В нашем регионе цены в среднем ниже, чем у соседей, на курицу, подсолнечное масло, сахар, соль, лук, огурцы, гречку, яблоки и капусту.
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