Калужская область заняла третье место в ЦФО по минимальным ценам на борщевой набор

Новые данные в пятницу, 4 октября, сообщили в правительстве региона.

За последнюю неделю капуста, картошка, морковка и лук подешевели в магазинах на 3-5%.

В то же время цены на масло выросли на 2,6%, творог подорожал на 1,35%, бензин – на 0,2%, дизтопливо – на 0,14%.

В нашем регионе цены в среднем ниже, чем у соседей, на курицу, подсолнечное масло, сахар, соль, лук, огурцы, гречку, яблоки и капусту.