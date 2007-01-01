В Калужской области центры занятости помогли найти работу 78 пенсионерам
Данные за прошедший период 2024 года 4 октября опубликовало региональное министерство труда и социальной защиты.
В прошлом году за этот же период был 61 такой случай.
Чаще всего пожилые люди получают работу продавцов, водителей, охранников, кухонных рабочих и работников благоустройства.
Для тех, у кого есть специальность, открыты вакансии делопроизводителей, техников, слесарей-монтажников и трактористов. Также возможна сезонная работа.
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