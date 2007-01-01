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Главная Новости Общество В Калужской области центры занятости помогли найти работу 78 пенсионерам
Общество

В Калужской области центры занятости помогли найти работу 78 пенсионерам

Данные за прошедший период 2024 года 4 октября опубликовало региональное министерство труда и социальной защиты.
Дмитрий Ивьев
10:58 сегодня
0 224
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В прошлом году за этот же период был 61 такой случай.

Чаще всего пожилые люди получают работу продавцов, водителей, охранников, кухонных рабочих и работников благоустройства.

Для тех, у кого есть специальность, открыты вакансии делопроизводителей, техников, слесарей-монтажников и трактористов. Также возможна сезонная работа.

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Лента комментариев
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

-Откуда дровишки?

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12:13 сегодня
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АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Скорее всего дали указание местному дворнику, и тот не мудрствуя лукаво, взял пустую коробку в "Смешных ценах", и подписав её вкривь и вкось, выставил всем на смех. Для того, чтобы впредь ему не поручали столь ответственные и не входящие в его компетенцию задания...😃

...
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В Калуге возникла неразбериха с остановками
11:15 сегодня
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Дмитрич

Правильно, ни себе ни людям. Мы лучше пешеходный переход уберем, который больше 24 лет никому и никогда не мешал, чем сделаем что-то для людей.

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АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

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best85

Рыба с головы гниёт! Площадь победы вообще изуродовали да ещё и заправку влепили..!

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10:04 сегодня
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Александр Щербаков

И посадят как всегда мелкие деревья, которые выше 2 метров не растут.

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День Космических войск России отмечается 4 октября.

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Dunno

Трафик движения?🤓

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В Калуге ремонт улицы Карачевской завершат к середине октября
22:03 03.10
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RudeBoy

Почему на новой остановке, где нет на самом деле транспорта, не повесили никаких объявлений, в горуправе пока не объяснили.

...
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20:36 03.10
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sergey_l

У нас же покупали специальную установку для удаления пней! Где она?

...
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В Калуге начали убирать пни от спиленных деревьев
20:20 03.10
3 1000
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