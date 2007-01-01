В Калужской области центры занятости помогли найти работу 78 пенсионерам

Данные за прошедший период 2024 года 4 октября опубликовало региональное министерство труда и социальной защиты.

В прошлом году за этот же период был 61 такой случай.

Чаще всего пожилые люди получают работу продавцов, водителей, охранников, кухонных рабочих и работников благоустройства.

Для тех, у кого есть специальность, открыты вакансии делопроизводителей, техников, слесарей-монтажников и трактористов. Также возможна сезонная работа.