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Главная Новости Общество В Калужской области поздравили супругов с 40-летним семейным стажем
Общество

В Калужской области поздравили супругов с 40-летним семейным стажем

Торжественная церемония прошла в селе Волое Кировского района, сообщили 4 октября в правительстве региона.
Дмитрий Ивьев
10:50 сегодня
0 321
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Юбилейную дату отметили Петр и Валентина Мироновы, а также Алексей и Любовь Новиковы.

Село Волое славится своими многодетными семьями, а 27 жительниц были удостоены звания Мать-героиня. В 56 сельских семьях воспитывалось от пяти до девяти детей.

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калужская область
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Лента комментариев
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

-Откуда дровишки?

...
Благоустройство
В Калуге начали убирать пни от спиленных деревьев
12:13 сегодня
3 1000
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Скорее всего дали указание местному дворнику, и тот не мудрствуя лукаво, взял пустую коробку в "Смешных ценах", и подписав её вкривь и вкось, выставил всем на смех. Для того, чтобы впредь ему не поручали столь ответственные и не входящие в его компетенцию задания...😃

...
Авто и транспорт
В Калуге возникла неразбериха с остановками
11:15 сегодня
7 2267
Дмитрич

Правильно, ни себе ни людям. Мы лучше пешеходный переход уберем, который больше 24 лет никому и никогда не мешал, чем сделаем что-то для людей.

...
Авто и транспорт
В Калуге возникла неразбериха с остановками
11:09 сегодня
7 2267
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

...
Происшествия
В Калуге неадекват за рулем рассекал по Правому берегу
11:02 сегодня
2 2661
best85

Рыба с головы гниёт! Площадь победы вообще изуродовали да ещё и заправку влепили..!

...
Авто и транспорт
В Калуге возникла неразбериха с остановками
10:04 сегодня
7 2267
Александр Щербаков

И посадят как всегда мелкие деревья, которые выше 2 метров не растут.

...
Благоустройство
В Калуге начали убирать пни от спиленных деревьев
10:03 сегодня
3 1000
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

День Космических войск России отмечается 4 октября.

...
Общество
4 октября запущен первый в мире искусственный спутник Земли
08:33 сегодня
1 3894
Dunno

Трафик движения?🤓

...
Авто и транспорт
В Калуге ремонт улицы Карачевской завершат к середине октября
22:03 03.10
1 861
RudeBoy

Почему на новой остановке, где нет на самом деле транспорта, не повесили никаких объявлений, в горуправе пока не объяснили.

...
Авто и транспорт
В Калуге возникла неразбериха с остановками
20:36 03.10
7 2267
sergey_l

У нас же покупали специальную установку для удаления пней! Где она?

...
Благоустройство
В Калуге начали убирать пни от спиленных деревьев
20:20 03.10
3 1000
Афиша
Стендап, творческий вечер, Гала-концерт и Шоу под дождем: что покажут калужанам в ближайшие дни
Новости компаний
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