В Калужской области поздравили супругов с 40-летним семейным стажем

Торжественная церемония прошла в селе Волое Кировского района, сообщили 4 октября в правительстве региона.

Юбилейную дату отметили Петр и Валентина Мироновы, а также Алексей и Любовь Новиковы.

Село Волое славится своими многодетными семьями, а 27 жительниц были удостоены звания Мать-героиня. В 56 сельских семьях воспитывалось от пяти до девяти детей.