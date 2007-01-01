В Калужской области поздравили супругов с 40-летним семейным стажем
Торжественная церемония прошла в селе Волое Кировского района, сообщили 4 октября в правительстве региона.
Юбилейную дату отметили Петр и Валентина Мироновы, а также Алексей и Любовь Новиковы.
Село Волое славится своими многодетными семьями, а 27 жительниц были удостоены звания Мать-героиня. В 56 сельских семьях воспитывалось от пяти до девяти детей.
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