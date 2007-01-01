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Главная Новости Общество В Калужской области информацию о продаже электроудочек признали запрещенной к распространению
Общество

В Калужской области информацию о продаже электроудочек признали запрещенной к распространению

Несколько объявлений, где предлагалось приобрести эти устройства обнаружили в Интернете в июне. Их принцип основан на воздействии электрического тока.
Анастасия Каторгина
11:15 сегодня
0 328
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Была проведена проверка, которая показала, что эта информация находилась в широком доступе и могла привести к неблагоприятным последствиям для окружающей среды и даже уничтожить жильцов водоемов.

Об этом в среду проинформировали в объединенной пресс-службе судов региона.

В итоге Кировский районный суд признал информацию о продаже электроудочек запрещенной к распространению.

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Лента комментариев
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Скорее всего дали указание местному дворнику, и тот не мудрствуя лукаво, взял пустую коробку в "Смешных ценах", и подписав её вкривь и вкось, выставил всем на смех. Для того, чтобы впредь ему не поручали столь ответственные и не входящие в его компетенцию задания...😃

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Дмитрич

Правильно, ни себе ни людям. Мы лучше пешеходный переход уберем, который больше 24 лет никому и никогда не мешал, чем сделаем что-то для людей.

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RudeBoy

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sergey_l

У нас же покупали специальную установку для удаления пней! Где она?

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