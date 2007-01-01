В Калужской области информацию о продаже электроудочек признали запрещенной к распространению

Несколько объявлений, где предлагалось приобрести эти устройства обнаружили в Интернете в июне. Их принцип основан на воздействии электрического тока.

Была проведена проверка, которая показала, что эта информация находилась в широком доступе и могла привести к неблагоприятным последствиям для окружающей среды и даже уничтожить жильцов водоемов.

Об этом в среду проинформировали в объединенной пресс-службе судов региона.

В итоге Кировский районный суд признал информацию о продаже электроудочек запрещенной к распространению.