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Общество

Гигабайты впервые валюта: T2 обновляет программу обмена накопленного трафика

09:30 сегодня
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T2 продолжает играть по другим правилам, выводя их на новый уровень. Компания обновляет свою программу «Минуты – новая валюта». Теперь, помимо минут, клиенты могут менять неизрасходованные гигабайты тарифа на выгодные предложения партнеров. Новая «валюта» будет доступна не только абонентам оператора.

Клиенты смогут выбрать «валюту», обменяв минуты или гигабайты на привлекательные предложения партнеров: кофе, завтраки, такси, топливо, цифровые сервисы, смартфоны, гаджеты и прочее. Обмен впервые станет доступен неабонентам оператора. Пользователи подписки MiXX, не являющиеся абонентами Т2, могут ежемесячно накапливать гигабайты и менять их на ряд доступных предложений из центра обмена.

Т2 также расширяет и список предложений, доступных к обмену. Теперь пользователи могут менять неизрасходованный трафик на кофе и завтраки во «Вкусно – и точка» и у других партнеров, поездки на такси в сервисе «Яндекс Go» и топливо на заправках в приложении «Турбо». Также в центр обмена добавлены новые опции с доступом в полезные онлайн-сервисы. Среди них «Яндекс 360», «Где мои дети», сервис для медиаций и сна Prosto, нейросеть GPT, антивирус PRO32, безлимитный трафик на соцсети и интернет в роуминге. Набор предложений для обмена зависит от региона присутствия клиента. Ранее пользующиеся популярностью у клиентов Т2 скидки на смартфоны и гаджеты, а также фильмы на Wink останутся доступны к обмену.

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