Швейная фабрика DIBONI: искусство элегантности

Калужская фабрика одевает известных музыкантов, спортсменов и работает на оборудовании мирового уровня.

В конце сентября Агентство развития бизнеса организовало пресс-тур на одно из ведущих предприятий легкой промышленности Калужской области.

Швейная фабрика DIBONI не так давно отметила 55-летие непрерывной работы. Свою историю производство ведет с 1968 года – швейный цех в поселке Середейский Сухиничского района, входил в состав московского объединения «Большевичка». Именно здесь отшивали белые пиджаки, в которых прошла сборная Советского Союза на открытии Олимпийских игр 1980 года в Москве.

В 2013 году фабрика получает название DIBONI в честь известного итальянского портного, начинается новый виток развития предприятия.

Предприятие регулярно участвует в профессиональных мероприятиях различного уровня. Так, DIBONI достойно представил свою коллекцию одежды на международной выставке CPM 2024 наравне с ведущими мировыми брендами, профессионалами модной индустрии: участвовали около 800 компаний из 33 стран.

Современная классика

Участников пресс-тура у здания фабрики встречал генеральный директор Александр ПОПОВ. Белоснежная рубашка с вышитыми на отложном воротнике золотистыми буквами DIBONI и светло-коричневый пиджак выгодно подчеркивали его стройный силуэт.

Александр Попов

Пиджак считается самым сложным изделием в легкой промышленности, он состоит из более чем 100 деталей, которые надо соединить с точностью до миллиметра. Мы шьем мужские пиджаки, рубашки, костюмы, пальто на разные фигуры, предоставляем услуги индивидуального пошива. Работаем со спортивными фигурами: у нас одевается армрестлер, чемпион мира Максим Черский.

На швейной фабрике учитывают актуальные антропологические особенности, отслеживают, как меняется среднестатистическая фигура мужчины. По результатам анализа отшивают одежду, которая подойдет наибольшему количеству людей.

Основной ассортимент DIBONI - классическая мужская одежда, кроме этого отшивается школьная форма для мальчиков и девочек, готовится женская коллекция. Фабрика включена в национальный союз производителей школьной формы, что говорит о гарантии качества продукции, безопасной для здоровья детей.

- Мы не стоим на месте, два раза в год выходит новая коллекция, - рассказывает Александр Попов, проводя журналистов по производственным цехам. - Меняется фактура ткани, дорабатываются некоторые модели, появляются новые детали, но основа у нас выработана, стараемся ее не трогать. Есть услуга посадки по фигуре, чем мужчины нестандартного силуэта тоже регулярно пользуются.

Стильную и высококачественную мужскую одежду калужской фабрики по достоинству оценили многие. Среди постоянных клиентов DIBONI - Владимир Спиваков и "Виртуозы Москвы", тренеры хоккейной команды, музыканты калужской областной филармонии.

Быть первыми

Фабрика оснащена особым раскройным комплексом с программным обеспечением, руководители крупных швейных фабрик страны приезжали к калужанам посмотреть, как он работает. После чего приобретали аналогичный комплекс на свои производства.

DIBONI использует иностранные пресс-формы, изготовленные фирмой Хьюго Босс. Участники пресс-тура увидели, как новенькие классические пальто укладывают на форму и отпаривают под прессом. На более ранних этапах женщины невероятно точно и профессионально сшивали многочисленные объемные детали мужской осенней коллекции. Стрелки на уже готовых мужских брюках создавались крепкой мужской рукой сотрудника фабрики.

Действия на каждом этапе производства выверенные, четкие. В тот день в работе были ткани красивых глубоких синих, черных оттенков, к раскройке подготавливали большие полотна синей шотландской клетки, - эстетическое удовольствие получаешь даже от цвета и фактуры тканей, которые используются на предприятии, не говоря уже о готовых изделиях.

К слову, мужские пиджаки и пальто Дибони отличаются нетривиальным оформлением гладкого отливающего подклада. Внутренний кармашек на нем может быть сделан из контрастной ткани или отшит контрастными нитями, что делает одежду еще интереснее.

- В день на фабрике выпускаем около 300 изделий, - рассказал Александр Петрович. - Качественные ткани закупаем в Турции, находим в Китае, для дорогих моделей используем итальянскую ткань. Недавно стали сотрудничать с Индией, удалось подобрать поставщика, продукция которого удовлетворяет нашим требованиям.

На вопрос, в чем секрет успешного ведения бизнеса, гендиректор уверенно отвечает:

- Ценить и уважать тех, с кем ты работаешь. Это основа. Прекрасные рабочие отношения - фундамент, на котором можно построить все.

Компания DIBONI активно пользуется господдержкой по нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство", которую оказывает калужский центр "Мой бизнес", действующий на базе Агентства развития бизнеса. Фабрика неоднократно получала финансирование для участия в международных выставках.

19 октября в Калуге в ТЦ "Торговый квартал" в 17:00 пройдет уникальный модный показ Fashion Day в рамках проекта "КРЕПКО СШИТО", где калужские швеи, дизайнеры и создатели брендов представят свои коллекции. Среди участников - DIBONI.

erid: 2Vfnxwpxb44 Реклама. ГАУ КО «Агентство развития бизнеса».