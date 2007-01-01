В Боровске освятили 15 колоколов старообрядческого Покровского собора

В церемонии в четверг, 3 октября, принял участие губернатор Владислав Шапша.

Три самых больших колокола весят 6400, 2000 и 820 килограммов.

Сейчас в храме завершается реставрация.

Установлено третье мозаичное полотно «Святая Троица». Оно выполнено в технике римской мозаики. На каждую из мозаик у мастерской художника Василия Фортова ушло от полутора до двух месяцев.

Собор передан Боровской старообрядческой общине в 2008 году. Последние четыре года там ведется реставрация.