В Боровске освятили 15 колоколов старообрядческого Покровского собора
В церемонии в четверг, 3 октября, принял участие губернатор Владислав Шапша.
Три самых больших колокола весят 6400, 2000 и 820 килограммов.
Сейчас в храме завершается реставрация.
Установлено третье мозаичное полотно «Святая Троица». Оно выполнено в технике римской мозаики. На каждую из мозаик у мастерской художника Василия Фортова ушло от полутора до двух месяцев.
Собор передан Боровской старообрядческой общине в 2008 году. Последние четыре года там ведется реставрация.
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