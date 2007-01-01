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Общество

В Боровске освятили 15 колоколов старообрядческого Покровского собора

В церемонии в четверг, 3 октября, принял участие губернатор Владислав Шапша.
Дмитрий Ивьев
15:00 сегодня
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Три самых больших колокола весят 6400, 2000 и 820 килограммов.

Сейчас в храме завершается реставрация.

Установлено третье мозаичное полотно «Святая Троица». Оно выполнено в технике римской мозаики. На каждую из мозаик у мастерской художника Василия Фортова ушло от полутора до двух месяцев.

Собор передан Боровской старообрядческой общине в 2008 году. Последние четыре года там ведется реставрация.

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Лента комментариев
maks17

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maks17

А как же запланированная и обьявленная всенародно ул. Мичурина? На нее же выделены средства

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mrTJohn

Кто хочет сделать, ищет возможности, кто не хочет - препятствия.

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ecilop

это новость ради новости

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ecilop

т.е. у "губернатора" буедет еще заместитель ????или кого-то уволят?

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ecilop

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ecilop

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