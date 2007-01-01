333

В Калужской области ликвидировали еще один скотомогильник

Дмитрий Ивьев

Он располагался в деревне Поляна рядом с Перемышлем, сообщил 3 октября в Госветслужбе области.

Дмитрий Ивьев 333 Читайте KP40.RU: Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники