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Главная Новости Общество В Калужской области ликвидировали еще один скотомогильник
Общество

В Калужской области ликвидировали еще один скотомогильник

Он располагался в деревне Поляна рядом с Перемышлем, сообщил 3 октября в Госветслужбе области.
Дмитрий Ивьев
15:31 сегодня
0 333
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Земли вернут в оборот.

Их планируется использовать для посевов и пастбищ.

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Лента комментариев
maks17

Пробка из-за перекрестков Жукова-Энгельса и Жукова-Горького.Все щемятся, а интервал небольшой и интенсивность в час пик жуткая. Надо на этих перекрестках нанести вафельную разметку и установить камеры.

...
Авто и транспорт
В Калуге проблемный переход обезопасили коробкой и сигнальной лентой
16:12 сегодня
9 1766
maks17

А как же запланированная и обьявленная всенародно ул. Мичурина? На нее же выделены средства

...
Авто и транспорт
В Калуге поменяют асфальт на улицах Кирова, Ленина и Чижевского
15:53 сегодня
3 1011
mrTJohn

Кто хочет сделать, ищет возможности, кто не хочет - препятствия.

...
Авто и транспорт
В Калуге проблемный переход обезопасили коробкой и сигнальной лентой
15:32 сегодня
9 1766
ecilop

это новость ради новости

...
Общество
В центре Калуги раздадут средства индивидуальной защиты
14:11 сегодня
2 1535
ecilop

т.е. у "губернатора" буедет еще заместитель ????или кого-то уволят?

...
Общество
Путин рассказал о скором назначении нового замгубернатора Калужской области
14:09 сегодня
3 2100
ecilop

а где учителей то найдете в эту школу?????

...
Образование
В Калуге увеличили количество рабочих на стройке школы на улице Комфортной
14:05 сегодня
1 533
ecilop

"сильное"и "стильное" решение вопроса

...
Авто и транспорт
В Калуге проблемный переход обезопасили коробкой и сигнальной лентой
14:02 сегодня
9 1766
ecilop

"...осень позволила продлить сезон дорожных работ"

...
Авто и транспорт
В Калуге поменяют асфальт на улицах Кирова, Ленина и Чижевского
13:57 сегодня
3 1011
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Даже шесть охранников ФСО Путина стали влиятельными и уважаемыми людьми.

...
Общество
Путин рассказал о скором назначении нового замгубернатора Калужской области
13:51 сегодня
3 2100
КаПеПа

"Судя по всему, власти Калуги пока так и не смогли найти деньги, чтобы сделать этот участок Достоевского двухсторонним."

...
Авто и транспорт
В Калуге организовали новую парковку на улице Достоевского
13:45 сегодня
5 2240
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Спектакли и оперы: что приготовили для калужан в ближайшую неделю
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