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Руководители города поздравили педагогов

14:10 сегодня
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В Доме Музыки прошло торжественное собрание, посвящённое Дню учителя. Педагогов, ветеранов и работников системы образования поздравили Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев и Городской Голова Дмитрий Денисов. Педагогам были вручены награды и почётные грамоты, творческие коллективы города подготовили праздничный концерт.

«Очень приятно, что профессионализм калужских учителей получает признание на всероссийском уровне. В руках педагогов будущее нашего города и нашей страны, ведь в формировании личности каждого ребёнка участвуют семья и школа. Искренне благодарю всех работников системы образования за плодотворный труд и любовь к детям, желаю крепкого здоровья, благополучия, сил и терпения, творческого вдохновения и новых успехов!», – обратился к собравшимся Юрий Моисеев.

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